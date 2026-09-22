Nguyễn Ngọc Trâm và đồng đội được thưởng lớn sau khi 'giải cơn khát vàng' cho Thể thao Việt Nam

Chiều 22/9, Nguyễn Ngọc Trâm cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại đội tuyển Iran 5-0 trong trận chung kết kata đồng đội nữ tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD của kata đồng đội nữ Việt Nam.

Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm (giữa) trên bục nhận Huy chương Vàng ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh

Chiến thắng của ba cô gái karate không chỉ mang về Huy chương Vàng cho đội tuyển mà còn giúp Đoàn Thể thao Việt Nam giải cơn khát Huy chương Vàng tại ASIAD 20. Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội, sau những ngày tranh tài mà các vận động viên Việt Nam liên tục giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng.

Trong chiến tích đặc biệt này, Nguyễn Ngọc Trâm tiếp tục là gương mặt nổi bật. Với Trâm đây là Huy chương Vàng ASIAD thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp của cô, đều ở nội dung kata đồng đội nữ.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành Huy chương Vàng nội dung này. Ba năm sau, Ngọc Trâm tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong đội hình mới bên cạnh Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, góp phần giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD.

Chia sẻ sau khi giành Huy chương Vàng, Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm cho biết bản thân vẫn còn đau vì chấn thương nhưng vẫn nỗ lực hết sức thi đấu vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Tam Ninh.

Hành trình đến Huy chương Vàng của bộ ba Việt Nam cũng diễn ra đầy thuyết phục. Tại tứ kết, Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội lựa chọn bài Papuren, nhận các điểm số 8,5; 7,8; 8,4; 7,7 và 7,9, qua đó thắng Nepal 5-0. Tại bán kết, đội tuyển Việt Nam chuyển sang bài Tomari Bassai và tiếp tục đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 5-0 với các điểm số 8,0; 8,1; 8,1; 8,5 và 8,5.

Trong trận chung kết với Iran, ba vận động viên Việt Nam tiếp tục lựa chọn bài Tomari Bassai. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ, đặc biệt ở phần bunkai, giúp đội tuyển Việt Nam nhận các điểm số 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 từ 5 trọng tài.

Chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran giúp Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bước lên bục cao nhất. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam không để mất bất kỳ phiếu thắng nào trong cả ba trận đấu.

Ba nữ vận động viên Việt Nam ôm chầm lấy nhau sau khi biết kết quả thi đấu. Ảnh: Tam Ninh

Ngay sau chiến thắng, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh, thay mặt Đoàn Thể thao Việt Nam, trao thưởng 200 triệu đồng cho đội tuyển. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm.

Chia sẻ sau khi giành Huy chương Vàng, Nguyễn Ngọc Trâm thay mặt cả đội bày tỏ niềm tự hào khi trở thành những vận động viên mang tấm Huy chương Vàng đầu tiên về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

“Đầu tiên, tôi thay mặt cho cả đội cảm thấy rất hãnh diện và vinh dự khi là những người mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Mong các nội dung và môn thi đấu còn lại cố gắng lên, mọi người chắc chắn sẽ làm được! Hãy thi đấu hết mình và dồn toàn bộ sức lực, vì chúng ta đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu này. Mọi người đừng bỏ cuộc và hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo!”, Ngọc Trâm chia sẻ.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh bày tỏ vui mừng trước tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn, đồng thời đánh giá cao việc đội tuyển kata nữ bảo vệ thành công ngôi vô địch. “Chúng tôi rất vui mừng khi đội tuyển kata nữ đã giành được Huy chương Vàng. Đây là thành tích rất đáng tự hào khi các em đã bảo vệ thành công chức vô địch giành được cách đây 3 năm. Chúng tôi hy vọng tấm Huy chương Vàng đầu tiên này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để tất cả thành viên, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam thêm tự tin, tiếp tục thi đấu thành công và giành những thành tích tốt trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.

Đánh giá về đóng góp của các vận động viên thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Nguyễn Ngọc Trâm, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho rằng đây là nguồn lực quan trọng của Thể thao Việt Nam. “Các vận động viên trong lực lượng Công an nhân dân có vị trí rất quan trọng trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là nguồn lực mạnh và chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, Thể thao Công an nhân dân sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam”, ông Nguyễn Hồng Minh nói.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thưởng nóng cho Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội. Ảnh: Tam Ninh

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh cũng bày tỏ niềm vui khi Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội giành Huy chương Vàng kata đồng đội nữ.“Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, một vận động viên Công an nhân dân, đã giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Đây cũng là lần thứ hai Nguyễn Ngọc Trâm giành Huy chương Vàng tại đấu trường ASIAD. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân vận động viên mà còn là niềm vui đối với Thể thao Công an nhân dân”, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh chia sẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, bên cạnh karate, Thể thao Công an nhân dân còn đặt kỳ vọng vào các vận động viên tranh tài ở những môn như bắn súng, đua thuyền và điền kinh. Đây đều là những môn có tính ứng dụng cao đối với công tác huấn luyện, rèn luyện nghiệp vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh và Đại tá Phạm Hồng Thắm thưởng nóng cho Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm sau chiến tích đoạt Huy chương Vàng ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đã dành sự quan tâm, đầu tư trọng điểm cho công tác phát triển thể thao, đặc biệt ở các môn võ thuật, bắn súng, bơi và điền kinh. ASIAD 20 là dịp để các vận động viên Công an nhân dân thể hiện năng lực, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.