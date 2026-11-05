Ngày 4/11, tại TP.HCM, Nguyễn Ngọc Trâm xuất sắc vượt qua Nguyễn Thị Quỳnh Như (Bắc Ninh) trong trận chung kết kata cá nhân nữ, qua đó giành HCV cho Đoàn thể thao Công an Nhân dân.

Chia sẻ sau chiến thắng, Ngọc Trâm cho biết cô đã tập trung cao độ, cố gắng thể hiện tốt nhất các bài biểu diễn kỹ thuật qua từng vòng đấu. Dù có chút hồi hộp trước khi bước vào thi đấu, nữ võ sĩ dần lấy lại sự tự tin và hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch.

Nguyễn Ngọc Trâm bảo vệ thành công ngôi vô địch karate toàn quốc 2026. Ảnh: AKF

Đây là lần thứ hai liên tiếp Ngọc Trâm đăng quang nội dung kata cá nhân nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc, sau thành tích đạt được năm 2022. Đáng chú ý, nữ tuyển thủ vừa trở về từ ASIAD 20 với tấm HCV kata đồng đội nữ cùng các đồng đội Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Ngay sau giải đấu châu lục, Ngọc Trâm nhanh chóng trở lại tập luyện với cường độ cao nhằm duy trì phong độ, chuẩn bị cho Đại hội trong nước. Theo Đại tá Phạm Hồng Thắm - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bộ Công an, Ngọc Trâm đã thể hiện đúng phong độ, xứng đáng với tấm HCV giành được. Nữ võ sĩ vẫn còn nhiệm vụ ở nội dung kata đồng đội nữ nên cần tiếp tục duy trì sự tập trung.

Năm 2026 ghi dấu một mùa giải thành công của Ngọc Trâm. Hồi tháng 7, cô giành HCV kata cá nhân nữ và đồng đội nữ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Tiếp đó, nữ võ sĩ cùng đội tuyển karate Việt Nam đăng quang nội dung kata đồng đội nữ tại ASIAD 20. Đây cũng là kỳ ASIAD thứ hai liên tiếp Ngọc Trâm góp mặt trong đội hình giành HCV ở nội dung này.

Chia sẻ về thành tích tại Đại hội, Ngọc Trâm cho biết cô chưa thể hài lòng với bản thân bởi phía trước vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng cần chuẩn bị. Nữ tuyển thủ gửi tặng tấm huy chương đến người hâm mộ, khán giả đã cổ vũ và các vận động viên karate trên cả nước tham dự giải đấu.

Môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 8/11, với 25 bộ huy chương và sự tham gia tranh tài của 390 vận động viên đến từ 28 đơn vị trên cả nước.