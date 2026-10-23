Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Với chủ đề “Beauty born from Culture - Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa”, Miss Charm Vietnam 2026 không chỉ đặt trọng tâm vào ngoại hình mà còn đề cao khả năng thể hiện cá tính, bản lĩnh và sự am hiểu văn hóa của mỗi thí sinh.

Cuộc thi mong muốn tạo nên không gian để các cô gái thể hiện vẻ đẹp riêng, đồng thời kể những câu chuyện về con người, di sản và bản sắc Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mới.

Hội đồng giám khảo Miss Charm Vietnam 2026 gồm: bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Miss Charm Organization, Trưởng ban giám khảo; Miss Rashmita Rashindran, Miss Charm 2024; Miss Anna Blanco, Miss Charm 2025; và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Miss Universe Vietnam 2023.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua những phần thi quan trọng, gồm trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội.

Phần thi trang phục văn hóa dân tộc là điểm nhấn trong đêm chung kết. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đặc biệt, phần thi trang phục văn hóa dân tộc là điểm nhấn nhằm tôn vinh sự sáng tạo của các nhà thiết kế và những giá trị truyền thống được thể hiện qua ngôn ngữ thời trang đương đại. Thiết kế chiến thắng sẽ trở thành trang phục chính thức của đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026. Ban tổ chức cũng trao giải “Best National Costume Designer” nhằm ghi nhận dấu ấn sáng tạo của nhà thiết kế có tác phẩm nổi bật.

Qua từng vòng thi, các thí sinh có cơ hội thể hiện phong thái, kỹ năng trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu và sự tự tin trước công chúng. Từ Top 22 ban đầu, cuộc thi tìm ra Top 16, Top 10+1 và Top 5 chung cuộc trước khi những danh hiệu cao nhất được công bố.

Tâm điểm của đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026 là phần thi ứng xử của Top 5 thí sinh xuất sắc nhất, gồm: Hà Lê Quỳnh Nga, Lê Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Ngọc Trà My.

Top 5 Miss Charm Vietnam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Với màn ứng xử song ngữ duy nhất trong Top 5, Nguyễn Ngọc Trà My đã chính thức đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, Á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và Á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh.

Sinh năm 1996, sở hữu chiều cao nổi bật 1,77m, Nguyễn Ngọc Trà My thuộc nhóm ứng viên được đánh giá cao tại Miss Charm Vietnam 2026. Năm 18 tuổi, Trà My sang Australia theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện, cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ). Trước khi đến với Miss Charm Vietnam, cô từng ghi danh tranh tài ở The TVFace 2025. Người đẹp đảm nhận vai trò MC song ngữ tại nhiều hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao.

Khoảnh khắc đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của Nguyễn Ngọc Trà My, đưa cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngay sau đăng quang, Nguyễn Ngọc Trà My thực hiện màn First Walk trong sự cổ vũ của khán giả, chính thức bắt đầu hành trình trên cương vị mới. Phía trước cô là quá trình chuẩn bị về kỹ năng, phong thái và hình ảnh, cùng sứ mệnh quảng bá vẻ đẹp, văn hóa và con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bên cạnh các danh hiệu chính, Miss Charm Vietnam 2026 còn trao nhiều giải thưởng phụ nhằm ghi nhận thế mạnh và dấu ấn của các thí sinh trong suốt hành trình: Giải thưởng Người đẹp thời trang - Miss Fashion thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Ngọc; Giải thưởng Người đẹp có Profile ấn tượng nhất - Best Profile Picture thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Trà My; Nguyễn Khánh Linh giành danh hiệu Miss Content Creator; Nguyễn Thị Diệu Linh giành danh hiệu Miss Ao Dai; Nguyễn Thị Kiều Linh giành danh hiệu Người có trang phục dạ hội đẹp nhất; Người đẹp tài năng thuộc về Hồ Yến Loan; Trình diễn catwalk đẹp nhất thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga.