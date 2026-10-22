Đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026 chính thức diễn ra vào 22/10, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc.

Trong đêm thi chung kết, Top 22 thí sinh đã trải qua phần trình diễn mở màn. Sau đó là màn gọi tên Top 11 gồm Nguyễn Đức Minh Tú, La Hoàng Kỳ Duyên, Nguyễn Khánh Linh, Hà Lê Quỳnh Nga, Lê Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Diệu Linh, Dương Thúy Hiền, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Tuyết Nhi, Đỗ Ngọc Khánh Vy và Nguyễn Ngọc Trà My.

Các thí sinh trong đêm thi chung kết Miss Charm Vietnam 2026.

Đây là những thí sinh tiếp tục nhận được sự chú ý trong chặng đua đến các danh hiệu cao nhất. Mỗi người mang đến màu sắc riêng qua ngoại hình, phong cách trình diễn và cách thể hiện bản thân trên sân khấu.

Sau khi gọi tên, top 11 thí sinh bước vào phần thi trình diễn swimsuit. Ban giám khảo đã chọn ra Top 5 thí sinh nổi bật Miss Charm Vietnam 2026 gồm Hà Lê Quỳnh Nga, Lê Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Ngọc Trà My.

Tại vòng thi quyết định, các người đẹp phải thể hiện quan điểm, tư duy và khả năng giao tiếp trước hội đồng giám khảo. Đặc biệt, Nguyễn Ngọc Trà My gây chú ý với phần ứng xử song ngữ, qua đó ghi dấu ấn trong chặng đua cuối cùng.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Ngọc Trà My được xướng tên cho ngôi vị Miss Charm Vietnam 2026. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, Á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và Á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh.

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.

Top 3 Miss Charm Vietnam 2026.

Chiến thắng của Nguyễn Ngọc Trà My đánh dấu bước ngoặt trong hành trình hoạt động của người đẹp. Ngay sau khi đăng quang, cô thực hiện màn First Walk trong sự cổ vũ của khán giả, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ với tư cách tân hoa hậu.

Trên cương vị mới, Nguyễn Ngọc Trà My sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2026. Trước mắt, người đẹp cần chuẩn bị về kỹ năng trình diễn, giao tiếp và hình ảnh để đáp ứng yêu cầu tại sân chơi quốc tế. Bên cạnh việc thể hiện bản thân, cô còn mang trọng trách giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Với thông điệp "Beauty Born from Culture - Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ Văn hóa", Miss Charm Vietnam 2026 kỳ vọng góp phần mở rộng cách nhìn về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, đó là không chỉ đến từ diện mạo, mà còn được tạo nên bởi tri thức, bản lĩnh, lòng tự hào dân tộc và khả năng kết nối văn hóa.