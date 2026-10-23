Nguyễn Ngọc Trà My chính thức trở thành Tân Miss Charm Vietnam 2026

Sân khấu hội tụ nhan sắc, tài năng và bản sắc văn hóa Việt

Đêm chung kết mở màn với tiết mục đồng diễn “Nhà tôi có treo một lá cờ”, sáng tác bởi DTAP, qua phần trình diễn của Top 22 Miss Charm Vietnam 2026. Tiết mục mang tinh thần tự hào dân tộc, mở ra hành trình tìm kiếm đại diện Việt Nam trên sân khấu nhan sắc quốc tế.

Màn trình diễn gây xúc động với ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ"

Với chủ đề “Beauty Born from Culture – Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ Văn hóa”, Miss Charm Vietnam 2026 không chỉ đặt trọng tâm vào ngoại hình mà còn đề cao khả năng thể hiện cá tính, bản lĩnh và sự am hiểu văn hóa của mỗi thí sinh. Cuộc thi mong muốn tạo nên không gian để các cô gái thể hiện vẻ đẹp riêng, đồng thời kể những câu chuyện về con người, di sản và bản sắc Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mới.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua những phần thi quan trọng, gồm trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội. Qua từng vòng thi, 22 thí sinh có cơ hội thể hiện phong thái, kỹ năng trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu và sự tự tin trước công chúng.

Song song với các phần thi, chương trình còn có những tiết mục âm nhạc được dàn dựng nhằm kết nối thời trang, nghệ thuật trình diễn và chất liệu văn hóa Việt Nam. Ca sĩ Ngân Hà trình diễn ca khúc “Một sắc Việt Nam”, trong khi ca sĩ Thoại Nghi mang đến màu sắc trẻ trung qua bản mashup “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Ca sĩ Phương Vy cũng góp mặt trong tiết mục Final Look, khép lại phần trình diễn bằng sự kết hợp giữa âm nhạc và thời trang.

Hội đồng giám khảo tìm kiếm gương mặt đại diện Việt Nam

Hội đồng giám khảo Miss Charm Vietnam 2026 gồm bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chủ tịch Miss Charm Organization, Trưởng ban giám khảo; Miss Rashmita Rashindran – Miss Charm 2024; Miss Anna Blanco – Miss Charm 2025; và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa – Miss Universe Vietnam 2023.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp và hoạt động quốc tế, các thành viên hội đồng giám khảo đồng hành cùng cuộc thi trong quá trình đánh giá thí sinh qua nhiều tiêu chí, từ nhan sắc, phong thái, kỹ năng trình diễn đến bản lĩnh, cá tính và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Theo định hướng của cuộc thi, người chiến thắng không chỉ là gương mặt nổi bật trên sân khấu mà còn cần thể hiện tiềm năng trở thành đại diện Việt Nam tại một đấu trường quốc tế. Đây là hành trình đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, khả năng giao tiếp, tư duy hội nhập và tinh thần trách nhiệm với danh hiệu.

Các vòng thi được thiết kế để từng bước chọn lọc những gương mặt nổi bật. Từ Top 22 ban đầu, các thí sinh trải qua quá trình đánh giá để tìm ra Top 16, Top 10+1 và Top 5 chung cuộc trước khi những danh hiệu cao nhất được công bố.

Lộ diện đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế

Bên cạnh các danh hiệu chính, Miss Charm Vietnam 2026 trao nhiều giải thưởng phụ nhằm ghi nhận thế mạnh và dấu ấn của các thí sinh trong suốt hành trình dự thi: Giải thưởng Người đẹp thời trang - Miss Fashion thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Ngọc, Giải thưởng Người đẹp có Profile ấn tượng nhất (Best Profile Picture) thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Trà My, Nguyễn Khánh Linh giành danh hiệu Miss Content Creator tại Miss Charm Vietnam 2026, Nguyễn Thị Diệu Linh giành danh hiệu Miss Ao Dai, Nguyễn Thị Kiều Linh giành danh hiệu Người có trang phục dạ hội đẹp nhất, Người đẹp tài năng thuộc về Hồ Yến Loan, Trình diễn catwalk đẹp nhất thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga…

Đặc biệt, phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc là điểm nhấn nhằm tôn vinh sự sáng tạo của các nhà thiết kế và những giá trị truyền thống được thể hiện qua ngôn ngữ thời trang đương đại. Thiết kế chiến thắng sẽ trở thành trang phục chính thức của đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026. Ban tổ chức cũng trao giải Best National Costume Designer nhằm ghi nhận dấu ấn sáng tạo của nhà thiết kế có tác phẩm nổi bật.

Tâm điểm của đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026 là phần thi ứng xử của Top 5 thí sinh xuất sắc nhất, gồm Hà Lê Quỳnh Nga, Lê Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Ngọc Trà My. Với màn ứng xử song ngữ duy nhất trong Top 5, Nguyễn Ngọc Trà My chính thức đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, Á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và Á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh.

Sở hữu chiều cao nổi bật 1,77 m cùng nhan sắc xinh đẹp, Nguyễn Ngọc Trà My thuộc nhóm ứng viên được đánh giá cao tại Miss Charm Vietnam 2026. Năm 18 tuổi, Trà My sang Úc theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Hiện cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ). Trước khi đến với Miss Charm Vietnam, cô từng ghi danh tranh tài ở The TVFace 2025. Người đẹp hiện tại đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của Nguyễn Ngọc Trà My, đồng thời mở ra chặng đường mới với trọng trách đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss Charm 2026. Tân hoa hậu được kỳ vọng thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh và giàu bản sắc văn hóa trước bạn bè quốc tế.

Nguyễn Ngọc Trà My sẽ là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Charm 2026

Ngay sau đăng quang, Nguyễn Ngọc Trà My trong sự cổ vũ của khán giả, chính thức bắt đầu hành trình trên cương vị mới. Phía trước cô là quá trình chuẩn bị về kỹ năng, phong thái và hình ảnh, cùng sứ mệnh quảng bá vẻ đẹp, văn hóa và con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.