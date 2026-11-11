Nguyễn Minh Tâm nghẹn ngào sau cú đúp giúp U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0

Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan tối 10/11 tại Gia Lai VTV Cup 2026 không chỉ mang đến khởi đầu thuận lợi cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh mà còn đánh dấu một trận đấu đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Minh Tâm. Tiền đạo sinh năm 2005 trở thành người hùng với hai pha đánh đầu thành bàn, trước khi có những chia sẻ đầy cảm xúc tại cuộc họp báo sau trận.

Hình minh họa.

Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng thuyết phục Thái Lan

Bước vào trận mở màn trên sân Pleiku, U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị lực lượng nhưng vẫn nhập cuộc tự tin trước đối thủ nhiều duyên nợ. Những pha phối hợp tốc độ ở hai hành lang cánh liên tục đặt hàng phòng ngự U23 Thái Lan vào tình thế phải chống đỡ.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà tìm được bàn mở tỷ số ở phút 17. Từ tình huống đưa bóng vào vòng cấm của Quang Duyệt, Nguyễn Minh Tâm chọn vị trí chính xác rồi bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Sirassawut Wongraankham.

Bàn thắng giúp các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Trong khi U23 Thái Lan gặp khó khăn ở khả năng tổ chức tấn công, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra những cơ hội từ sự cơ động của Văn Thuận, Ngô Đăng Khoa và các cầu thủ chạy cánh.

Đúng phút 45, Minh Tâm một lần nữa khiến khán giả trên sân Pleiku vỡ òa. Đón đường chuyền từ cánh phải của Cao Hoàng Minh, tiền đạo thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai lao người đánh đầu tầm thấp, đưa bóng chạm cột dọc trước khi nằm gọn trong lưới. Cú đúp chỉ trong một hiệp đấu giúp U23 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0.

Sang hiệp hai, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn duy trì sức ép thay vì lùi sâu bảo toàn tỷ số. Đến phút 87, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Gia Bảo bị thủ môn đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý, dù chỉ kiểm soát bóng khoảng 37%, U23 Việt Nam tung ra 20 pha dứt điểm, trong đó có 13 lần trúng hướng khung thành. Những con số cho thấy hiệu quả trong cách tổ chức tấn công và khả năng tận dụng cơ hội của đội chủ nhà.

Quyết định của HLV Đinh Hồng Vinh và bước ngoặt của Minh Tâm

Sinh ngày 20/11/2005, Nguyễn Minh Tâm đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League. Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu U23 Thái Lan, anh không phải cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên hàng công, nhất là khi đội tuyển còn có tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng.

Việc Minh Tâm xuất hiện trong đội hình xuất phát vì thế mang đến không ít bất ngờ. Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ quyết định sử dụng chân sút của Hoàng Anh Gia Lai được đưa ra sau buổi tập cuối cùng ngày 9/11.

Ngay trong sáng 10/11, ban huấn luyện còn dành thời gian trao đổi riêng với Minh Tâm, hướng dẫn cách di chuyển và những yêu cầu cụ thể trong sơ đồ chiến thuật. Những chỉ dẫn ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả khi tiền đạo trẻ ghi hai bàn thắng từ các tình huống chọn vị trí trong vòng cấm.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, Minh Tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt là khả năng tạo sức ép và khai thác các tình huống cố định.

Với Minh Tâm, cú đúp trước U23 Thái Lan là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực và thái độ sẵn sàng mỗi khi được trao cơ hội. Cả hai bàn thắng đều được thực hiện bằng đầu nhưng ở những tư thế khác nhau, cho thấy khả năng phán đoán điểm rơi, di chuyển và dứt điểm của tiền đạo trẻ.

Không chỉ ghi bàn, Minh Tâm còn tham gia vào các pha phối hợp tấn công, góp phần tạo khoảng trống cho đồng đội. Màn trình diễn này giúp anh ghi điểm với ban huấn luyện trong cuộc cạnh tranh vị trí ở những trận đấu tiếp theo.

Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 U23 Việt Nam thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan

Với cú đúp của Minh Tâm và bàn thắng từ chấm phạt đền của Williams Minh Hoàng, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 3-0 trong trận đấu tối 10/11.

Minh Tâm xúc động khi nhắc đến bố và những người thân đã khuất

Sau trận đấu, Nguyễn Minh Tâm không giấu được niềm vui khi lần đầu tạo dấu ấn lớn như vậy trong màu áo U23 Việt Nam. Tiền đạo trẻ cho biết những bàn thắng không chỉ là thành quả của riêng mình mà còn đến từ nỗ lực chung và việc toàn đội thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật.

"Chiến thắng này xin dành cho người hâm mộ Việt Nam", Minh Tâm chia sẻ tại cuộc họp báo.

Tuy nhiên, khoảnh khắc xúc động nhất lại đến khi anh được hỏi về cách ăn mừng bàn thắng. Những cái ôm đồng đội và cảm xúc như trút bỏ áp lực trên sân hóa ra còn gắn với một câu chuyện riêng.

Minh Tâm tâm sự rằng từ nhỏ, anh đã nhận được nhiều sự kỳ vọng và động viên. Tuy nhiên, một số người từng đặt niềm tin vào anh nay không còn nữa. Bởi vậy, mỗi lần lập công, tiền đạo trẻ đều muốn gửi niềm vui ấy đến những người đã khuất.

"Mỗi bàn thắng ghi được, em đều muốn dành tặng cho họ", Minh Tâm xúc động nói.

Khi được hỏi về hình mẫu mà bản thân ngưỡng mộ, chân sút của Hoàng Anh Gia Lai không nhắc đến bất cứ ngôi sao bóng đá nổi tiếng nào. Anh trả lời giản dị: "Thần tượng của em chính là bố".

Những lời chia sẻ ấy mang đến một góc nhìn khác về tiền đạo vừa ghi hai bàn vào lưới U23 Thái Lan. Đằng sau màn ăn mừng và niềm vui chiến thắng là những tình cảm riêng, trở thành động lực để cầu thủ trẻ tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp.

Minh Tâm cũng thể hiện quyết tâm duy trì hiệu quả ghi bàn. Anh cho biết, với vai trò tiền đạo, bản thân luôn hướng tới mục tiêu lập công trong từng trận đấu, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển.

Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11, trước khi đối đầu U23 Qatar ở lượt trận cuối ngày 14/11.

Dù thắng cách biệt trong ngày ra quân, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội vẫn cần phân tích, rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế để chuẩn bị cho các đối thủ tiếp theo. Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh việc phục hồi thể trạng cho cầu thủ sau trận đấu tiêu tốn nhiều sức lực.

Với Nguyễn Minh Tâm, hai bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp anh tự tin hơn trong hành trình khẳng định mình. Nhưng bên cạnh những bàn thắng, hình ảnh một tiền đạo trẻ nghẹn ngào nhắc đến gia đình và những người từng đặt niềm tin vào mình có lẽ sẽ còn được người hâm mộ nhớ đến sau trận đấu đáng nhớ trên sân Pleiku.