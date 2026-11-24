Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi hai bàn và có một kiến tạo sau hai trận đầu tại U17 World Cup 2026.

Trong ba ngày, Nguyễn Lực hai lần ghi dấu ấn tại U17 World Cup 2026. Sau cú đá phạt góc đưa bóng vào lưới U17 Bỉ, tiền vệ sinh năm 2009 tiếp tục lập công từ tình huống đá phạt trước U17 New Zealand. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

Hai bàn thắng ấy là những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng không tự nhiên xuất hiện. Nguyễn Lực trưởng thành qua nhiều cấp độ đào tạo, từ trung tâm vệ tinh ở Nghệ An đến hệ thống trẻ của Hà Nội FC. Hành trình đó cho thấy một tài năng có thể tiến xa hơn khi được phát hiện sớm, rèn luyện liên tục và có cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả của một mô hình đào tạo, cần nhìn vào chặng đường dài phía trước, thay vì chỉ dựa trên một giải đấu.

Dấu ấn của quá trình tích lũy

Trước World Cup, FIFA và AFC đều nhắc đến Nguyễn Lực như gương mặt đáng chú ý của U17 Việt Nam. Tiền vệ này được đánh giá cao ở nền tảng kỹ thuật, khả năng chuyền bóng và sự sáng tạo. Tại Qatar, anh thể hiện được một phần những phẩm chất đó: ghi bàn từ hai tình huống cố định, đồng thời kiến tạo cho Đại Nhân trong trận hòa 3-3 với New Zealand.

Năm 2019, khi mới 10 tuổi, Nguyễn Lực gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VST tại Nghệ An, do hai cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy xây dựng. Đây là một trong những cơ sở vệ tinh thuộc hệ thống đào tạo của Hà Nội FC. Sau ba năm rèn luyện những nền tảng đầu tiên, Lực được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục phát triển ở môi trường có yêu cầu cao hơn.

Quá trình ấy nhanh chóng đem lại những cột mốc đáng chú ý. Năm 2024, ở tuổi 15, Nguyễn Lực góp mặt trong đội U17 Hà Nội vô địch quốc gia. Một năm sau, đội bóng bảo vệ thành công danh hiệu, còn cá nhân Lực được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Năm 2026, tiền vệ này tiếp tục giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất U17 Đông Nam Á, góp công giúp U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup. Anh cũng được Hà Nội FC trao cơ hội thi đấu tại V.League. Những bước tiến đó cho thấy con đường phát triển của Lực không chỉ gắn với thành tích ở cấp độ trẻ, dù hai bàn thắng tại World Cup là dấu mốc nổi bật nhất cho đến lúc này.

Từ trung tâm vệ tinh ở Nghệ An đến Hà Nội FC, Nguyễn Lực trải qua nhiều năm đào tạo trước khi ghi dấu ở Qatar.

Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy Nguyễn Lực là một trong những gương mặt tiêu biểu cho mô hình đào tạo mà bầu Hiển và Tập đoàn T&T Group đã dành nhiều năm xây dựng và hoàn thiện. Thay vì chỉ tập trung nguồn lực để đưa về những cầu thủ đã thành danh, Hà Nội FC chọn song song hướng đầu tư vào đào tạo trẻ. Đây là lựa chọn cần thời gian, sự kiên nhẫn và nguồn lực duy trì liên tục.

Từ hệ thống đào tạo tại Hà Nội, các cơ sở vệ tinh ở Nghệ An đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang hoạt động từ năm 2022, phạm vi tìm kiếm cầu thủ được mở rộng. Mục tiêu là tạo lộ trình từ các lứa tuổi nhỏ lên bóng đá chuyên nghiệp. Quá trình đầu tư cũng không chỉ nằm ở sân bãi hay trang thiết bị, mà còn bao gồm đội ngũ huấn luyện, chương trình tập luyện, dinh dưỡng, giáo dục văn hóa và môi trường thi đấu.

Để có một cầu thủ như Nguyễn Lực, phía sau là nhiều năm tuyển chọn, đào tạo và sàng lọc, với sự tham gia của nhiều thế hệ HLV. Hai bàn thắng ở Qatar là thành quả nhìn thấy được; chúng không thể hiện toàn bộ công việc đã diễn ra trong hệ thống, cũng chưa đủ để chứng minh mô hình sẽ tạo ra thành công tương tự với mọi cầu thủ.

Thành công cần được nối dài

Năm 2026 đánh dấu 20 năm bầu Hiển đặt nền móng xây dựng CLB Hà Nội. Trong quãng thời gian đó, đội bóng thủ đô giành nhiều danh hiệu quốc nội và đóng góp những tuyển thủ như Duy Mạnh, Thành Chung, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng hay Việt Anh cho các đội tuyển quốc gia. Đây là những kết quả cụ thể của môi trường bóng đá mà Hà Nội FC đầu tư, dù mỗi cầu thủ có con đường phát triển và mức độ thành công riêng.

Điểm đáng chú ý là nguồn lực cho đào tạo trẻ vẫn được duy trì, trong khi đội một có thể bổ sung cầu thủ từ thị trường chuyển nhượng. Hai hướng đi này không loại trừ nhau. Một đội bóng muốn cạnh tranh cần lực lượng đủ mạnh ở hiện tại, đồng thời phải có khả năng phát triển nhân sự cho tương lai. Đào tạo trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi cầu thủ được trao cơ hội bước lên đội một, thay vì dừng lại ở những danh hiệu trong các giải trẻ.

Với Nguyễn Lực, thử thách tiếp theo không chỉ là duy trì phong độ sau World Cup. Cậu cần tích lũy thời lượng thi đấu, thích nghi với tốc độ và sức mạnh ở cấp độ cao hơn, đồng thời hoàn thiện những mặt chưa bộc lộ rõ tại giải trẻ. Sự chú ý dành cho hai bàn thắng có thể mở ra cơ hội, nhưng chính quá trình sau giải mới cho biết cầu thủ tiến bộ đến đâu.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ tỏa sáng rồi chững lại khi bước vào môi trường chuyên nghiệp. Vì vậy, giá trị của một hệ thống đào tạo không nằm riêng ở việc phát hiện ra Nguyễn Lực, mà còn ở khả năng giúp cậu và những cầu thủ cùng lứa phát triển ổn định qua nhiều năm. Hai bàn thắng ở Qatar là tín hiệu tích cực. Để trở thành đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam, Nguyễn Lực cần thêm thời gian, cơ hội và một lộ trình phù hợp.