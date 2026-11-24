Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.

"U17 Việt Nam không thua về trình độ, chỉ thua về chiều cao", Chu Ngọc Nguyễn Lực chia sẻ ở khu vực phỏng vấn nhanh sau trận trên sân 8 Aspire Zone (Doha, Qatar). Chiều cao trung bình của các "Chiến binh sao vàng" chỉ là 1,75 m, thấp thứ tư ở U17 World Cup 2026. Trong khi đó, chiều cao trung bình của U17 New Zealand là 1,79 m. 2/3 bàn thua của U17 Việt Nam trận này đến từ bóng bổng.

Nguyễn Lực coi trận hòa này là bài học kinh nghiệm cho toàn đội. Số 10 cho biết HLV Cristiano Roland muốn U17 Việt Nam chơi tự tin hơn và phối hợp tốt hơn. Trong trận, Nguyễn Lực tiết lộ mình nhiều lần hô hào đồng đội tập trung hơn và cố gắng thi đấu mạnh mẽ hơn. Tiền vệ quê Nghệ An khẳng định những sai lầm cá nhân của U17 Việt Nam không đáng lo khi các cầu thủ đều còn rất trẻ và có nhiều thời gian để khắc phục điểm yếu.

Nguyễn Lực cho biết mình rất kỳ vọng vào một chiến thắng ở U17 World Cup 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Một trong những lần mắc lỗi mà Nguyễn Lực nhắc đến là của Nguyễn Minh Thủy. "Em rất buồn do trong hiệp một để mất bóng vì hơi chủ quan khiến đội nhận bàn thua đầu tiên. Đây là trận đấu mà em đã chơi dưới sức. Thầy Cris có động viên em cố gắng chơi thêm mấy phút nữa và cứ chơi hết mình đi. Em phải cố gắng vực dậy bản thân để chơi tốt hơn trong trận tiếp theo", số 8 bộc bạch.

Trong khi đó, Trương Nguyễn Duy Khang chia sẻ nhiều về tinh thần chiến đấu kiên cường và ý chí không bỏ cuộc của U17 Việt Nam. "Em rất mệt, nhưng mỗi lần nhìn xuống cờ đỏ sao vàng trên ngực áo, em thấy tất cả đang cống hiến cho tổ quốc. Cảm xúc rất tuyệt vời khi được cống hiến hết mình cho lá quốc kỳ này", chủ nhân của bàn thắng gỡ hòa 3-3 vừa nói, vừa cười tươi, vừa liên tục vỗ lên cờ Việt Nam ở ngực trái.

"Chúng em đã chạy tới giọt mồ hôi cuối cùng. Tất nhiên, em cảm thấy toàn đội có thể chơi tốt hơn, chạy nhiều hơn. Nhưng toàn đội đã rất đoàn kết, không còn gì để diễn tả. Mong người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở trận cuối vòng bảng", Duy Khang chia sẻ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam trả lời phỏng vấn với tinh thần tích cực. Ảnh: VFF.

Cuối cùng, Lê Trọng Đại Nhân nói: "U17 Việt Nam chưa bao giờ bỏ cuộc. Vì thể hình nên chúng tôi thua vài tình huống cố định. Tỷ số 3-3 tạm chấp nhận được". Ở phần kết, cả 4 cầu thủ đều nhấn mạnh bản lĩnh quật cường của U17 Việt Nam, khẳng định toàn đội đã chơi tốt dù rất tiếc nuối khi chưa có 3 điểm đầu tay.

Ngoài ra, HLV Roland tự hào về màn trình diễn đáng khích lệ của U17 Việt Nam, thừa nhận điểm yếu về thể hình, thể chất và cho biết toàn đội sẽ rút kinh nghiệm.

Trận tới, thầy trò U17 Việt Nam gặp U17 Mali lúc 20h tối 26/11 theo giờ Hà Nội.

Xếp hạng bảng G sau lượt trận thứ hai. Đồ họa: FIFA.