“Cảm xúc của em lúc này có chút tiếc nuối vì toàn đội chưa thể giành 3 điểm”, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực chia sẻ sau trận đấu với đại diện châu Đại dương tại Qatar tối 23/11.

Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn với cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt ở phút 49, giúp U17 Việt Nam gỡ hòa 1-1 trước U17 New Zealand. Đây là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ trẻ Việt Nam tại giải, sau pha lập công từ quả phạt góc trong trận ra quân gặp U17 Bỉ.

Thành tích này đưa Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn tại một kỳ World Cup. Đáng chú ý, cả hai pha lập công của tiền vệ trẻ đều đến từ những tình huống cố định, cho thấy khả năng xử lý bóng đáng nể của Lực.

Tuy nhiên, niềm vui cá nhân không thể khỏa lấp sự tiếc nuối khi U17 Việt Nam chưa giành được chiến thắng đầu tiên tại sân chơi thế giới.

Các học trò HLV Cristiano Roland phải chia điểm với đối thủ trong trận đấu mà họ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đây là trận đấu U17 New Zealand 3 lần vươn lên dẫn trước nhưng U17 Việt Nam đều kiên cường thi đấu và quân bình tỷ số.

Nhìn lại màn trình diễn của toàn đội, Nguyễn Lực thừa nhận các cầu thủ còn mắc những sai lầm cá nhân không đáng có. Theo tiền vệ trẻ, U17 Việt Nam cần tự tin hơn khi cầm bóng, phối hợp tốt hơn và phát huy những phương án chiến thuật đã được chuẩn bị.

Nguyễn Lực (số 10) ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 New Zealand.

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng cho rằng U17 Việt Nam không quá lép vế về chuyên môn trước U17 New Zealand, nhưng phải cải thiện khả năng đối phó với những đối thủ có ưu thế về thể hình.

Sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam mới có 1 điểm nhưng đã ghi được 5 bàn thắng. Nguyễn Lực cùng các đồng đội sẽ gặp U17 Mali lúc 20h ngày 26/11, với mục tiêu giành kết quả tốt nhất để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.