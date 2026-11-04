Nguyễn Lê Phát: Gương mặt kỳ vọng của bóng đá Việt Nam

Từ những bước chân đầu tiên…

Những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trẻ Việt Nam hẳn không còn xa lạ với cái tên Nguyễn Lê Phát. Ở tuổi 16, cậu vinh dự được câu lạc bộ Deinze (Bỉ) mời sang tập huấn và liên tục vượt cấp. Ở các giải trẻ trong nước, Phát từng giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải U21 quốc gia 2025 khi mới 18 tuổi.

Ở tuổi 19, Nguyễn Lê Phát dần chiếm được chỗ đứng trong đội hình câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC

Trước Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33) và Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026, Nguyễn Lê Phát mới có chừng 80 phút ra sân tại V-League cho câu lạc bộ Ninh Bình, nơi đang mượn cậu từ chủ quản PVF. Đây là thông số thuộc nhóm ít nhất trong 23 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn. Thậm chí, Lê Phát không có lấy một phút thi đấu ở SEA Games và chỉ được điền tên dự vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026 vào phút chót.

Mặc dù vậy, khả năng di chuyển không bóng thông minh, tạo sự liên kết với đồng đội cùng khả năng chơi đa dạng vị trí trên hàng công là điều giúp Lê Phát chinh phục thầy Kim Sang-sik. Lê Phát đá chính 4 trận, ghi bàn mở tỷ số trận tứ kết gặp U23 Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và bất ngờ trở thành nhân tố đóng góp vào tấm huy chương đồng của U23 Việt Nam.

…tới kỳ vọng của đội tuyển Việt Nam

Bước ngoặt tới với Nguyễn Lê Phát khi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiếp quản câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình. Ông triệu tập Lê Phát đến với đội bóng cố đô để chuẩn bị cho mùa giải mới, bất chấp việc cậu đang dự vòng loại châu Á cùng đội U20 Việt Nam. Kỳ vọng thầy Nghiêm đặt lên cậu trai 19 tuổi ngay lập tức được đền đáp khi Lê Phát thể hiện phong độ ấn tượng với 3 bàn thắng, trở thành 1 trong 2 chân sút nội tốt nhất tại V-League hiện nay.

Lê Phát đã cải thiện khâu dứt điểm so với thời gian ở Trung tâm đào tạo bóng đá PVF, đồng thời tiếp tục phát huy điểm mạnh vốn có ở khả năng kéo bóng, tư duy di chuyển thông minh và có thể đẩy cao tốc độ phối hợp ở hai hành lang biên nhờ khả năng chuyền tịnh tiến với nhóm 2-3 cầu thủ khác nhau. Hiệp 1 trận gặp Hà Nội FC vừa qua chứng kiến Lê Phát ghi bàn mở tỷ số, bên cạnh những pha phối hợp bật nhả với ngoại binh Lucao để tạo nên những cơ hội ngon ăn khác.

Mới nhất, Lê Phát đã chính thức được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu Giải giao hữu bóng đá quốc tế 2026. Với việc đảm bảo thời lượng đá chính thường xuyên trong đội hình toàn sao của câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình và duy trì phong độ rất tốt thời gian qua, Lê Phát hoàn toàn đủ khả năng trở thành "làn gió mới" trong đội hình đội tuyển Việt Nam.