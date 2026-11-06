Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm, tặng quà tại dự án APEC Phú Quốc

Đoàn đã khảo sát công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng (Nhà hát APEC). Tham gia đoàn có ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; ông Trần Minh Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sun Group.

Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng lãnh đạo Đặc Khu Phú Quốc, đại diện Chủ đầu tư Sun Group động viên, tặng quà và chụp ảnh cùng cán bộ, công nhân, kỹ sư tại dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Ảnh: TĐC

Tại các công trường, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nghe đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tiến độ, giới thiệu thiết kế và công năng các hạng mục. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt quan tâm đến kiến trúc Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, trong đó có hệ mái thép lấy cảm hứng từ sóng biển và phòng đại tiệc rộng hơn 11.000m², vượt nhịp 81m không có cột giữa.

Các nguyên lãnh đạo cũng thăm hỏi điều kiện làm việc, ăn ở, sức khỏe, thu nhập của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân; đồng thời trao quà, động viên lực lượng đang ngày đêm bám công trường, nỗ lực bảo đảm tiến độ dự án.

Hệ mái mô phỏng sóng biển của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cuối tháng 10. Ảnh: Hoàng Hà

Theo báo cáo, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép và phần tôn mái. Hệ mái uốn lượn mang hình dáng sóng biển, gợi liên tưởng đến đời sống làng chài đã dần hiện rõ bên bờ biển phía nam đảo. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện mái, mặt dựng và hệ thống bao che, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý IV/2026.

Công trình có tổng diện tích sàn hơn 153.000m², gồm một tầng hầm, ba tầng nổi và một tầng tum kỹ thuật. Điểm nhấn kiến trúc là phòng đại tiệc rộng hơn 11.000m², không có cột giữa. Tầng hai bố trí 12 phòng họp lớn với khả năng phân chia linh hoạt; tầng ba có phòng đại tiệc rộng khoảng 3.000m². Dự kiến, toàn bộ nội thất công trình sẽ hoàn thành trước ngày 31/3/2027.

Hệ 50 cột trụ bao quanh khối nhà hát hình tròn đang được hoàn thiện. Ảnh. Hoàng Hà.

Liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là Nhà biểu diễn đa năng, có sức chứa 4.000 chỗ ngồi, tổng diện tích sàn gần 55.000m², gồm sáu tầng nổi và một tầng hầm. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép và lắp dựng xong hệ giàn mái. Toàn bộ 50 cột đỡ mái đã được lắp đặt, đang triển khai ốp trang trí; hệ kính mặt dựng cũng được thi công đồng bộ. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thiện nội thất trước ngày 31/3/2027.

Tuyến tàu điện nhẹ LRT đã lắp đặt đường ray trên nhiều đoạn. Ảnh: Hoàng Hà.

Cùng với các công trình phục vụ hội nghị, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối sân bay với khu vực tổ chức APEC ở Nam đảo cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, gồm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường ĐT.975 và tuyến tàu điện nhẹ LRT.

Nhà ga T2, thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đang được đẩy nhanh hoàn thiện. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m đã chính thức đưa vào khai thác từ ngày 29/10, sau khoảng tám tháng thi công. Chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways là chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh trên đường băng này. Trong khi đó, đường cất hạ cánh số 1 tạm đóng khoảng sáu tháng để cải tạo, nâng chiều dài lên 3.500m.

Đối với nhà ga hành khách T2, theo báo cáo tiến độ cuối tháng 10, toàn bộ kết cấu thép mái chính đã hoàn thành; kết cấu bê tông khu nhà ga chính đạt khoảng 95%, hai cánh nhà ga đạt 90%. Khối lượng xây trát đạt khoảng 95%, hệ thống cơ điện hoàn thành khoảng 70%.

Trên tuyến tàu điện nhẹ LRT dài gần 18km, kết nối sân bay với khu vực tổ chức APEC, hơn 11km đường ray đã được lắp đặt. Trong số sáu nhà ga, bốn nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Những đoàn tàu đầu tiên dự kiến được đưa về Phú Quốc trong tháng 1 và tháng 2/2027 để lắp đặt thiết bị, hướng tới vận hành thử vào tháng 7/2027.

Trong khi đó, tuyến đường ĐT.975 được đầu tư quy mô 10 làn xe, lộ giới 62m, tích hợp tuyến LRT ở dải phân cách giữa. Đến nay, dự án hoàn thành khoảng 65% khối lượng hào kỹ thuật, gần 50% hệ thống thoát nước dọc và khoảng 50% nền móng đường. Công tác thảm bê tông nhựa hai bên tuyến dự kiến triển khai từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, phấn đấu thông tuyến trong quý II/2027.

Các công trình trọng điểm đang triển khai tại Phú Quốc không chỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 mà còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển lâu dài cho địa phương. Hệ thống giao thông đồng bộ cùng các trung tâm hội nghị, biểu diễn quy mô lớn sẽ nâng cao năng lực kết nối, mở rộng khả năng đón khách và tổ chức sự kiện quốc tế, góp phần đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và du lịch hội nghị, hội thảo (MICE) có vị thế trong khu vực và trên thế giới.