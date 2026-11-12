Nguyễn Kim Cương: Từ hành trình vượt qua chính mình đến trách nhiệm sau danh hiệu

Giành danh hiệu Á hậu 2 bảng B và Hoa hậu Truyền thông tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Nguyễn Kim Cương xem thành quả ấy là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân, vun đắp cho gia đình và đóng góp cho cộng đồng.

Ở tuổi 37, Nguyễn Kim Cương bước vào cuộc thi với mong muốn giản dị: cho mình một cơ hội trải nghiệm, vượt qua những giới hạn quen thuộc và viết thêm một chương mới trong cuộc đời. Hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp, chị hiểu rằng việc giúp một người phụ nữ thay đổi diện mạo có thể mang lại niềm vui. Nhưng để họ tự tin và trân trọng chính mình, vẻ đẹp bên ngoài là chưa đủ.

Càng gắn bó với nghề, chị càng coi trọng chiều sâu trong suy nghĩ, bản lĩnh trước khó khăn, lòng nhân ái và sự khiêm nhường. Câu nói “Lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng” cũng là lời nhắc nhở chị giữ thái độ cầu thị trong công việc và trong cuộc sống.

Với tâm thế ấy, Nguyễn Kim Cương đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 để học hỏi, kết nối và thử sức trong một môi trường mới.

“Tôi muốn chứng minh rằng phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, vẫn có quyền ước mơ, tỏa sáng và theo đuổi những điều mình mong muốn”, chị chia sẻ.

Nguyễn Kim Cương chia sẻ rằng chị đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 để học hỏi, kết nối và thử sức trong một môi trường mới.: Từ hành trình vượt qua chính mình đến trách nhiệm sau danh hiệu

Bước lên sân khấu để hiểu thêm về mình

Đối với Nguyễn Kim Cương, giá trị của một cuộc thi sắc đẹp được tạo nên từ cả hành trình. Đó là quá trình chăm chút ngoại hình, rèn luyện phong thái, đồng thời học cách lắng nghe, ứng xử và nhìn nhận bản thân sâu sắc hơn.

Chị cho rằng sức hút của các cuộc thi hôm nay đến từ những người phụ nữ có câu chuyện và giá trị sống riêng. Phía sau mỗi thí sinh là một hành trình lập nghiệp, những nỗ lực vượt khó hoặc những lựa chọn bền bỉ để chăm lo cho gia đình, công việc. Khi được chia sẻ chân thành, những câu chuyện ấy có thể tiếp thêm niềm tin cho người khác.

Bởi vậy, điều chị mong muốn được ghi nhớ sau cuộc thi là hình ảnh một người phụ nữ tử tế, chân thành, có nghị lực và luôn cầu tiến. Với chị, dám bắt đầu đã là một bước tiến đáng quý, nhất là khi người phụ nữ còn mang trên vai nhiều trách nhiệm.

Khép lại cuộc thi với hai danh hiệu Á hậu 2 bảng B và Hoa hậu Truyền thông, Nguyễn Kim Cương thừa nhận đây là kết quả vượt ngoài mong đợi. Chị hiểu rằng để được ghi nhận ở một hạng mục đã cần nhiều cố gắng, nên càng trân trọng thành quả mình nhận được.

Niềm vui ấy đi cùng với ý thức về chặng đường phía trước. Chị muốn biến sự ghi nhận thành động lực để tiếp tục học hỏi và sống xứng đáng với tình cảm đã nhận được.

Nguyễn Kim Cương mong muốn được ghi nhớ sau cuộc thi là hình ảnh một người phụ nữ tử tế, chân thành, có nghị lực và luôn cầu tiến. Với chị, dám bắt đầu đã là một bước tiến đáng quý, nhất là khi người phụ nữ còn mang trên vai nhiều trách nhiệm.

Giữ lòng biết ơn, bắt đầu từ những việc thiết thực

Sau cuộc thi, Nguyễn Kim Cương xác định 3 giá trị muốn theo đuổi: Đẹp – Bản lĩnh – Nhân ái. Trong đó, lòng biết ơn là điều chị luôn nhắc đến khi nhìn lại hành trình.

Chị trân trọng sự đồng hành của gia đình, cơ hội giao lưu do ban tổ chức tạo dựng, sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và công sức của đội ngũ hậu cần, truyền thông. Đằng sau những phút giây trên sân khấu là sự chuẩn bị của nhiều người, trong đó có những đóng góp âm thầm mà thí sinh không phải lúc nào cũng nhìn thấy rõ.

Từ sự biết ơn ấy, chị mong muốn có trách nhiệm hơn với những cam kết đồng hành sau cuộc thi, đồng thời dành thời gian cho các hoạt động hướng đến phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn.

Trong lĩnh vực chuyên môn, Nguyễn Kim Cương dự định chia sẻ kiến thức chăm sóc sắc đẹp theo hướng khoa học, giúp phụ nữ hiểu và lựa chọn cách chăm sóc phù hợp với bản thân. Chị cũng muốn sử dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện tích cực, khuyến khích phụ nữ tự tin hơn vào giá trị của chính mình.

Đó hiện là những dự định chị mong từng bước thực hiện bằng công việc và khả năng thực tế.

Hai danh hiệu vừa nhận được vì thế mang một ý nghĩa gần gũi: ghi nhận một lần chị đã dám bước ra khỏi giới hạn quen thuộc, đồng thời nhắc chị tiếp tục cố gắng.

Thành công từ những điều gần gũi

Cùng với công việc, gia đình và sự phát triển bản thân vẫn là những ưu tiên của Nguyễn Kim Cương. Chị mong có thêm điều kiện chăm lo cho người thân, đồng thời chia sẻ với người già neo đơn, trẻ em mồ côi và những người còn thiếu may mắn.

Trước đây, chị từng nghĩ thành công gắn liền với việc có nhiều tiền hoặc đạt được một vị trí cao. Qua thời gian, cách nhìn ấy dần thay đổi. Thành công, với chị lúc này, còn là sức khỏe, sự bình an, khả năng chăm sóc gia đình và giúp đỡ người khác trong khả năng của mình.

Hai danh hiệu vừa nhận được vì thế mang một ý nghĩa gần gũi: ghi nhận một lần chị đã dám bước ra khỏi giới hạn quen thuộc, đồng thời nhắc chị tiếp tục cố gắng.

“Có thể với nhiều người, giải thưởng chỉ là một món quà, nhưng với tôi, giải thưởng là động lực cho hành trình sắp tới”, Nguyễn Kim Cương chia sẻ.