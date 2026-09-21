Nguyễn Huy Hoàng cùng tuyển bơi Việt Nam vào chung kết 4x200m tự do ASIAD 20

Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam. Ảnh: TTVN

Ở nội dung 4x200m tự do nam, bộ tứ Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc thi đấu ở lượt vòng loại đầu tiên. Các vận động viên Việt Nam về nhì với thành tích 7 phút 21 giây 62, qua đó xếp thứ 4 chung cuộc sau khi kết thúc vòng loại và giành quyền vào chung kết.

Đội tuyển Việt Nam đứng sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc dẫn đầu vòng loại với thành tích 7 phút 11 giây 70, Nhật Bản xếp thứ hai với 7 phút 13 giây 02, còn Hàn Quốc đứng thứ ba với 7 phút 14 giây 35.

Với vị trí trong nhóm 4 đội có thành tích tốt nhất, Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội sẽ bước vào chung kết nội dung 4x200m tự do nam, dự kiến diễn ra lúc 16 giờ 23 ngày 21-9, hướng tới cuộc đua tranh huy chương.

Bên cạnh đó, đội tuyển bơi Việt Nam còn có Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Đây là nội dung mà kình ngư Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài trong buổi chiều cùng ngày.

Ở nội dung 100m ếch nam, Phạm Thanh Bảo không thể giành quyền vào chung kết. Thi đấu ở lượt bơi thứ hai vòng loại, anh về đích thứ ba với thành tích 1 phút 00 giây 85. Thành tích này chỉ giúp Phạm Thanh Bảo đứng thứ 11 chung cuộc, nằm ngoài nhóm vận động viên được vào chung kết. Anh hiện là một trong hai vận động viên dự phòng và chỉ có thể thi đấu nếu xuất hiện trường hợp bỏ cuộc hoặc sự cố.

Như vậy, đội tuyển bơi Việt Nam có 2 nội dung góp mặt ở vòng chung kết ASIAD 20 trong ngày 21-9. Sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tạo dấu ấn trong cuộc đua huy chương trên đường đua xanh.