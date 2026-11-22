Nhiều lần rẽ hướng

Trong buổi giao lưu tại Trường Đại học Văn Lang vừa qua, khi Nguyễn Hữu Nghĩa tiết lộ từng tốt nghiệp ngành Cơ điện tử (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM) nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ về công việc kỹ xảo với các bạn sinh viên Trường Đại học Văn Lang. ﻿Ảnh: MAAC

Bởi trước khi bén duyên với kỹ xảo điện ảnh, anh từng nghĩ sẽ gắn bó với lĩnh vực robot và tự động hóa. Ra trường, Nghĩa làm kỹ sư bảo dưỡng máy bay trong khoảng một năm rưỡi trước khi quyết định từ bỏ công việc lặp đi lặp lại để tìm kiếm một hướng đi giàu tính sáng tạo hơn.

Năm 2013, anh tham gia Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (Vietnam University Games, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức) với hình ảnh chú cá mập xanh, tạo được nhiều dấu ấn. Quyết định nghỉ việc, bắt đầu hành trình khơi lại ngọn lửa đam mê, anh dành hơn nửa năm học các kiến thức chuyên môn về kỹ xảo hình ảnh.

Bước ngoặt đến khi Nghĩa ứng tuyển thực tập sinh tại Sparx*- studio chuyên về 3D Art, Animation và FX (hình ảnh 3D, chuyển động và hiệu ứng hình ảnh) hàng đầu tại Việt Nam. Sau khi tham gia một dự án lớn là series Star Wars Rebels, Nghĩa bắt đầu tiếp cận Houdini - phần mềm được sử dụng rộng rãi trong ngành kỹ xảo.

Lúc này, Nghĩa nhận ra những kiến thức toán học, vật lý và kỹ thuật từng học ở đại học trở thành lợi thế khi nghiên cứu, thực hành các hiệu ứng khói, lửa, nước và giải quyết những bài toán mô phỏng phức tạp. Sau 2 năm, từ một thực tập sinh, anh trở thành Senior FX Artist, nghệ sĩ tạo hiệu ứng hình ảnh cao cấp.

Tuy nhiên, khi đã có vị trí ổn định, Nghĩa lại quyết định rời công ty để tìm kiếm thử thách mới. Anh dành vài tháng thực hiện 2 dự án cá nhân, xây dựng Demo Reel (video giới thiệu năng lực). Trong đó, video dài 28 giây với hình ảnh con thuyền rơi xuống thác nước bất ngờ lan tỏa trên nhiều nền tảng.

Lần đầu tiên, một sản phẩm cá nhân giúp Nghĩa được giới chuyên môn quốc tế chú ý, đồng thời trở thành cơ sở để anh tự tin ứng tuyển vào các studio lớn. Anh xác định hướng đi chuyên sâu vào Water FX, Fluid Simulation - những kỹ thuật được sử dụng để mô phỏng chuyển động và tương tác vật lý của môi trường nước trong các phim hoạt hình 3D.

Nghĩa nhớ như in cảm giác “chạy nhảy khắp phòng như một đứa trẻ” khi nhận được thư mời làm việc tại Disney (khu vực Canada) chỉ sau 3 ngày phỏng vấn. Anh kể: “Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hành trình nghề nghiệp khi ước mơ mình theo đuổi bấy lâu đã thành hiện thực”.

Tại Disney, cơ hội tham gia 2 dự án bom tấn Zootopia 2 và Moana 2 là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Mỗi dự án, anh được giao 2 shot phim với những yêu cầu kỹ xảo rất cao. Đặc biệt, anh có cơ hội phát huy thế mạnh khi thực hiện các hiệu ứng nước, sóng, bọt biển hay tương tác vật lý.

“Với những người làm nghề như tôi, được thấy tên mình trong một dự án lớn luôn là niềm tự hào và ước mơ, dù ít được khán giả chú ý”, Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ.

Làm chủ chuyên môn

Nhìn lại hành trình từ học đại học đến khi làm việc tại nhiều studio quốc tế (Mikros Animation, Walt Disney Animation Studios, Netflix Animation Studios), Nghĩa cho rằng khó khăn nhất không hẳn là những lần chuyển việc, mà là khoảng thời gian chưa biết mình thực sự phù hợp với công việc gì.

Làm việc trong môi trường nước ngoài, Nghĩa còn đối diện với những thử thách khác về ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và phương thức làm việc. Mỗi lần chuyển studio, anh lại phải làm quen với các công cụ nội bộ, phần mềm và quy trình sản xuất mới.

Chính những trải nghiệm đó giúp Nghĩa nhận ra, thành công trong nghề nghiệp hiện nay không đến từ việc biết thật nhiều thứ, mà từ khả năng làm chủ một chuyên môn và không ngừng hoàn thiện.

Theo anh, kết quả cuối cùng mang đến cho nhà tuyển dụng mới là thứ chứng minh năng lực, không phải việc đã tham gia bao nhiêu khóa học. Một điều quan trọng khác được anh đúc kết, đó là làm nghề không chỉ là hoàn thành tốt phần việc của mình mà còn phải biết chia sẻ kiến thức, hỗ trợ đồng nghiệp và phối hợp với tập thể.

Bởi đằng sau mỗi bộ phim là công sức của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con người, trong đó có những người làm kỹ xảo, âm thầm tạo nên thế giới hình ảnh mà khán giả được nhìn thấy trên màn ảnh.

Từ một kỹ sư cơ điện tử đến một nghệ sĩ kỹ xảo tại những studio quốc tế, hành trình của Nguyễn Hữu Nghĩa không phải một đường thẳng. Có thành công, có những cơ hội bất ngờ, nhưng cũng có dự án bị hủy, công việc gián đoạn và những lần phải bắt đầu lại. Điều giúp anh tiếp tục đi tới là sự kiên trì học hỏi, khả năng thích nghi và quyết tâm theo đuổi lĩnh vực mình thực sự yêu thích.

Nguyễn Hữu Nghĩa từng tham gia làm kỹ xảo cho nhiều dự án phim: Star War Rebels, PAW Patrol: The Mighty movie, Spider man 2... Trong đó, nổi bật là Moana 2, tác phẩm đã đạt doanh thu hơn 1,059 tỷ USD và Zootopia 2 đạt 1,703 tỷ USD. Anh cũng tham gia đội ngũ kỹ xảo của Steps, bộ phim hoạt hình được xem là bom tấn mới nhất của Netflix, dự kiến phát hành trong tháng 11 tới.