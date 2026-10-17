Nguyễn Hùng trải lòng: 'Ba mẹ chỉ cần tôi an toàn, không bắt phải kiếm tiền lo cho gia đình'

Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) lớn lên ở Gia Lai trong gia đình làm nông. Anh kể: “Ba mẹ tôi ngại thể hiện đến mức xưng "ông - tui", "bà - tui" với nhau. Có lần hiếm hoi, tôi nghe ba gọi mẹ là em ơi, "da gà" tôi nổi hết lên”. Nam ca sĩ chia sẻ, cha mẹ đã sống với nhau gần trọn đời, nuôi lớn các con, nên anh muốn tạo dịp để hai người bày tỏ tình cảm.

Do đó, Nguyễn Hùng muốn tổ chức một đám cưới nhỏ kỷ niệm cho ba mẹ. Nguyên Khang khuyên anh làm sớm, khi sức khỏe của cha còn cho phép đi lại, chụp ảnh. Nam ca sĩ cười, cho biết điều cha mẹ mong lúc này lại là đám cưới của chính anh. Năm nay anh 27 tuổi.

Ca sĩ kể, hồi nhỏ ham chơi nên cha mẹ không đặt nhiều kỳ vọng. Đổi lại, anh có một tuổi thơ tự do: “Ba mẹ chỉ cần tôi an toàn, không bắt phải học nghề, kiếm tiền lo cho gia đình. Hồi nhỏ, không có sữa xịn hay đồ ăn ngon, nhưng có trái cây trong vườn thôi tôi cũng thấy ngon rồi”.

Khi Nguyên Khang trêu, nhà có vườn sầu riêng, hẳn “có điều kiện”, Hùng giải thích, điều kiện anh thiếu là điều kiện để học nghệ thuật, thứ vốn xa vời với nhà nông: “Làm nông cực lắm. Giá nông sản thường không do người nông dân quyết định”. So với việc đồng áng, anh thấy đi hát, viết nhạc nhẹ nhàng hơn nhiều và tự nhận mình may mắn khi được làm nghề này.

Âm nhạc đầu đời của Hùng là những bài Trịnh Công Sơn phát từ chiếc đài nhỏ cha mang theo mỗi lần dẫn con vào rẫy. Lớn lên, anh mê nhạc của ca sĩ Trung Quốc Hoa Thần Vũ và muốn viết những bài có cách hòa âm phối khí như vậy, nhưng khi đặt bút, giai điệu lại đi theo hướng khác hẳn. Về tinh thần làm nghề, anh chịu ảnh hưởng nhiều từ rapper Đen, ở cách dồn năng lượng vào tác phẩm và kể chuyện bằng hình ảnh.

Trước khi nổi tiếng, Nguyễn Hùng làm pha chế ở một quán cà phê tại Pleiku và đi hát với thu nhập “ba cọc ba đồng”. Anh nói, khi đó, anh không hề định theo nghệ thuật, chỉ muốn thử viết một bài hát xem có làm được không. Không học nhạc lý hay viết lách bài bản, anh sáng tác theo cảm xúc, nên ca từ mộc mạc. “Tôi thấy, từ ngữ nào cũng sang như nhau, không từ nào sang hơn từ nào”, anh nói.

Năm 2025, Nguyễn Hùng được chú ý với Phép màu, Còn gì đẹp hơn. Hai bài hát giúp anh nhận 5 giải tại Làn sóng Xanh 2025. Tuy vậy, việc nổi tiếng nhanh từng khiến anh rơi vào cảm giác trống rỗng: “Tôi không phải lo ngày mai không có đồ ăn, đồ mặc. Nhưng nỗi lo chỉ chuyển từ cái này sang cái khác. Có lúc, tôi không biết tiếp theo mình sẽ làm gì”.

Sắp tới, Nguyễn Hùng có vai chính điện ảnh đầu tiên trong Bò sữa bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Phim lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu thập niên 1990, phát triển từ phim ngắn Tàn sữa. Anh đóng vai Trâu, bên cạnh Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Huy Tít, Lãnh Thanh.