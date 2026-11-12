Nguyễn Hùng - Ngọc Xuân và hành trình đến “Bò sữa bay”
Dịp cuối năm, thị trường điện ảnh Việt trở nên sôi động với nhiều tác phẩm mang nội dung mới lạ. Trong đó, "Bò sữa bay" đang nhận được sự quan tâm của công chúng khi khai thác đề tài tình cảm - hài hước kết hợp yếu tố kỳ ảo. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ nhiều sức hút, nổi bật là hai gương mặt đảm nhận vai chính là Nguyễn Hùng và Ngọc Xuân, mang đến câu chuyện tình yêu đặc biệt trên màn ảnh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguyen-hung-ngoc-xuan-va-hanh-trinh-den-bo-sua-bay-246261111164145029.htm