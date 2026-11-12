Nguyễn Hùng - Ngọc Xuân và hành trình đến “Bò sữa bay”

"Chị chị em em 3" vượt 100 tỷ đồng giữa những tranh luận về kịch bản, diễn xuất và những tình huống liên quan đến ngoại tình. Bất chấp các điểm yếu bị chỉ ra liên tục, tác phẩm vẫn được dự đoán vượt phần trước để thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong cả series.