Nguyễn Hùng (Mưa đỏ): Hành trình đến với nghệ thuật từ những ngã rẽ bất ngờ

Từ những vai diễn đầu tiên đến dấu ấn trong Mưa đỏ và vai nam chính ở Bò sữa bay, hành trình của anh gắn liền với âm nhạc và những câu chuyện giàu cảm xúc.

Diễn viên Nguyễn Hùng

Nguyễn Hùng sinh năm 1999 tại Pleiku (Gia Lai). Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên, anh từng có một hành trình đến với nghệ thuật khá khác biệt. Không xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cũng chưa qua đào tạo diễn xuất bài bản, Nguyễn Hùng bắt đầu từ niềm yêu thích âm nhạc và những cơ hội đến ngoài dự tính.

Chia sẻ trong chương trình Sao check của VTV3, Nguyễn Hùng cho biết năm 2018, anh từng đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào ngành Sư phạm Âm nhạc (Trường Đại học Sài Gòn) nhưng không trúng tuyển.

Sau đó, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Xuất ngũ, Nguyễn Hùng đến Đà Nẵng, vừa học nghề điện ô tô, vừa làm nhiều công việc để tự trang trải cuộc sống. Anh từng làm vũ công, nhân viên phục vụ, bartender, đồng thời tranh thủ những khoảng thời gian rảnh để duy trì niềm đam mê ca hát.

Ở thời điểm đó, việc theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc vẫn là điều khá “xa xỉ” với chàng trai trẻ. Bước ngoặt xuất hiện vào khoảng năm 2022, khi đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt tìm kiếm diễn viên cho phim ngắn Tàn sữa. Sau một thời gian trao đổi qua điện thoại, đạo diễn quyết định giao vai chính cho Nguyễn Hùng dù cả hai chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Tham gia phim "Mưa đỏ" là một trong những bước ngoặt trong sự nghiệp của Nguyễn Hùng

Cơ hội này giúp anh lần đầu tiếp xúc với môi trường làm phim chuyên nghiệp, đồng thời bắt đầu thử sức ở lĩnh vực sáng tác nhạc phim. Sau Tàn sữa, Nguyễn Hùng tiếp tục hợp tác với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt trong Đàn cá gỗ. Bộ phim ngắn giành Cánh diều vàng ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc năm 2024, đồng thời đưa ca khúc Phép màu đến gần hơn với công chúng.

Dấu mốc có ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Nguyễn Hùng là bộ phim Mưa đỏ. Để có cơ hội tham gia casting, anh từng phải mượn tiền chị gái mua vé máy bay ra Hà Nội.

Khi biết mình có cơ hội đảm nhận vai Hải, người lính trẻ trong phim, Nguyễn Hùng nhận thấy bản thân có nhiều điểm tương đồng với nhân vật: từng học nghề điện ô tô, có quê gốc Quảng Nam, vóc dáng nhỏ và đặc biệt là đã trải qua môi trường quân ngũ. Những trải nghiệm này giúp anh thêm tự tin khi hóa thân vào vai diễn.

Quá trình tham gia Mưa đỏ cũng mang đến cho Nguyễn Hùng cảm hứng sáng tác ca khúc Còn gì đẹp hơn. Nam nghệ sĩ cho biết anh đã rất xúc động khi đọc kịch bản.

“Khi đọc đến câu chuyện tình của Cường và Hồng, tôi đã bật khóc ngay tại quán cà phê và viết được một nửa ca khúc. Ban đầu, bài hát chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa trong hoàn cảnh chiến tranh.

Nguyễn Hùng chia sẻ tại "Sao check"

Sau khi tham gia Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền mới gợi ý mở rộng ý tưởng, hoàn thiện phần điệp khúc với câu chuyện lớn hơn về tình yêu quê hương, đất nước, sự hy sinh của người lính và tình cảm gia đình”, Nguyễn Hùng chia sẻ.

Sau dấu ấn của Mưa đỏ, anh tiếp tục tham gia phim ca nhạc Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công. Tháng 11.2026, Nguyễn Hùng trở lại màn ảnh rộng với Bò sữa bay, dự án đánh dấu lần đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh chiếu rạp.

Trong phim, anh hóa thân thành Trâu, chàng công nhân làm việc tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu vào những năm 1990. Nhân vật có tính cách nhiều màu sắc, trải qua những toan tính, lựa chọn và câu chuyện tình cảm giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, Bò sữa bay được phát triển từ kịch bản phim ngắn Tàn sữa, dự án đầu tiên Nguyễn Hùng hợp tác với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Từ một bộ phim ngắn phục vụ quá trình làm phim tốt nghiệp, câu chuyện được phát triển thành dự án điện ảnh với quy mô lớn hơn, có sự tham gia của nhiều ê-kíp và nguồn lực sản xuất.

Sự thay đổi về quy mô cũng khiến Nguyễn Hùng cảm nhận rõ hơn áp lực khi đảm nhận vai chính. Anh phải làm quen với môi trường nông trường, tương tác với những chú bò sữa, đồng thời học cách thể hiện lời thoại bằng giọng miền Bắc. Bên cạnh diễn xuất, âm nhạc tiếp tục là một phần quan trọng trong hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ.

Với Bò sữa bay, Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện các ca khúc như Gói con tim làm quà, Lỡ thương nhau. Trong đó, Gói con tim làm quà được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm của hai nhân vật Quân và San.

Nguyễn Hùng cho biết cảm xúc từ câu chuyện trong kịch bản chính là chất liệu để anh sáng tác âm nhạc. Khi có một rung động nhất định, anh muốn chuyển hóa cảm xúc ấy thành một hình thức khác để có thể nghe lại và sống lại trải nghiệm ban đầu.

“Những thứ càng cá nhân thì càng đại chúng”, anh lý giải. Theo Nguyễn Hùng, khi người nghệ sĩ thực sự cảm nhận được một câu chuyện, khán giả cũng có thể tìm thấy trong đó những cảm xúc gần gũi với chính mình.

Khi nói về âm nhạc của bản thân, Nguyễn Hùng chọn 3 từ để mô tả: “may mắn”, “thật thà” và “tích cực”.

Nam nghệ sĩ cũng chưa đặt ra hình dung cụ thể về bản thân trong 2 năm hay 10 năm tới. Điều anh mong muốn là tiếp tục có cơ hội gặp gỡ những câu chuyện đủ hay, đủ sức chạm đến cảm xúc, từ đó chuyển tải những rung động ấy đến khán giả thông qua âm nhạc hoặc điện ảnh.