Nguyễn Hùng, Huy Tít như anh em một nhà từ ngoài đời đến trong phim 'Bò sữa bay'

Sinh sống ở cao nguyên Mộc Châu, gia đình Trâu gồm bố mẹ và bốn anh em trai: Trâu, Béo (Đức Anh), Đức (Huy Tít) và Lân (Đỗ Thế Gia Long). Cả nhà hai thế hệ đều là công nhân ở nông trường bò sữa. Khi Trâu liều lĩnh thực hiện một phi vụ động trời, ba đứa em trai ồn ào cũng nhiệt liệt phụ giúp, kể cả việc tình nguyện làm “người thí nghiệm” nếm thử các phiên bản sữa, gây nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Những hình ảnh vui nhộn trên phim trường "Bò sữa bay"

Trong đoạn phim hậu trường mới được nhà sản xuất công bố, gia đình Trâu của "Bò sữa bay" hiện lên với cảm giác đầm ấm, đùm bọc lẫn nhau dù cuộc sống không khá giả, bữa ăn gia đình đông người mà kiệm thức ăn. Bốn anh em Trâu, Béo, Đức, Lân có nhiều cảnh chung, từ những ngày cơ hàn kiếm sống đến khi sát cánh thực hiện kế hoạch trộm công thức sữa và nảy sinh mâu thuẫn. Qua hành trình đó, tính cách từng người được khắc họa. Trâu ra dáng anh cả khi lo nghĩ cho bố mẹ và các em. Béo suy nghĩ đơn giản, hiền lành. Lân là cậu út hồn nhiên. Đức là người nóng nảy, dễ đụng tay đụng chân và được mô tả là kẻ “điên” nhất trong bốn anh em.

Sau nhiều vai diễn dễ thương, hài hước ở các phim truyền hình và điện ảnh, Huy Tít hiếm khi có tính cách bốc đồng, nóng nảy trên màn ảnh như ở "Bò sữa bay". Đây cũng là lần đầu anh gánh vác trách nhiệm làm cha khi người yêu của Đức (do Hải Vy đóng) mang bầu. Nam diễn viên cho biết anh thích vai Đức ở sự “không bình thường”. “Đức làm gì cũng có một chút bất ngờ, nhiều lúc chính tôi đọc kịch bản cũng tự hỏi: ‘Ủa, ông này tính làm gì vậy?’”, anh chia sẻ. Dù vậy, càng nhập vai, Huy Tít càng nhận ra Đức không phải một người “điên” vô cớ. Bên trong nhân vật có những suy nghĩ, tình cảm và câu chuyện riêng. Anh thích nhất khi có thể “chơi” với nhân vật này nhiều hơn, có những màu sắc trước đây chưa có cơ hội thể hiện. Diễn viên trẻ bày tỏ: “Nói vui thì đây là một vai tôi được bung khá nhiều. Tôi cũng rất tò mò xem lúc phim ra rạp mọi người sẽ thấy Đức như thế nào”.

Khoảnh khắc ‘tình bể tình’ của Huy Tít và Hải Vy. Cả hai có chuyện tình đẹp trong ‘Bò sữa bay’

Không chỉ là anh em ruột trên phim, bốn nam diễn viên vào vai Trâu, Béo, Đức, Lân là Nguyễn Hùng, Huy Tít, Đức Anh, Đỗ Thế Gia Long thực sự thân thiết ở ngoài đời. Đóng chung với họ, nữ chính Ngọc Xuân (vai San) cảm nhận tình cảm giữa bốn người chân thật từ đời vào phim.

Trong số đó, Nguyễn Hùng, Đức Anh và Huy Tít vốn quen thân từ phim ngắn "Tàn sữa" (cùng đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt của Bò sữa bay). Do đó, họ dễ dàng kết hợp khi gặp lại ở dự án lần này. Riêng Gia Long ban đầu có phần ngại ngùng. Nhưng qua những lần gặp mặt, trò chuyện, ăn uống và đặc biệt là một tháng quay phim ở Mộc Châu, cùng làm việc, cùng sinh hoạt, cả bốn dần tìm được cảm xúc của anh em một nhà.

Theo lời Nguyễn Hùng, bốn anh em thương nhau theo kiểu rất riêng: hơi cọc nhưng thật lòng. Gia Long được các anh chăm sóc, hỗ trợ như cậu út, giống hệt trong phim. Huy Tít thích sự kết hợp ăn ý giữa bốn người, dù là cảnh trêu chọc hay cãi nhau, họ không cần diễn quá nhiều, ưu tiên phản ứng với nhau một cách tự nhiên. Còn Đức Anh thì kể hóm hỉnh: “Sau một thời gian, Gia Long đã bị các anh ‘đồng hóa’”.

Bên cạnh hành trình đánh cắp sữa đầy kịch tính nhưng không kém phần hài hước, "Bò sữa bay" còn hứa hẹn chinh phục khán giả bằng những chuyện tình lãng mạn cùng những khoảnh khắc tình thân vừa cảm động, vừa “cảm lạnh” của Trâu và gia đình. Không chỉ gắn kết trên màn ảnh, các diễn viên còn chia sẻ một hành trình đầy yêu thương phía sau hậu trường, cùng nhau vượt qua những ngày quay giáp Tết giữa cái lạnh đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. “Chúng tôi ăn cùng nhau, quay cùng nhau, có hôm mệt muốn xỉu nhưng vẫn ngồi nói chuyện với nhau đến khuya. Những cái đó sau này nhìn lại mới thấy rất đáng nhớ”, Huy Tít chia sẻ.

Sau hai tác phẩm đại thắng ở phòng vé là "Mưa đỏ" (hơn 700 tỷ đồng) và "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" (hơn 200 tỷ đồng), Huy Tít thừa nhận bản thân có áp lực, bởi anh luôn muốn tác phẩm sau tốt hơn tác phẩm trước. Với "Bò sữa bay", anh kỳ vọng khi rời khỏi rạp chiếu, khán giả cảm nhận phim vui, có cảm xúc và đáng để xem. Riêng với mình, anh mong được ghi nhận có sự đổi mới, không lặp lại cách diễn cũ.

Được thực hiện bởi đội ngũ trẻ trung với nhiều thành viên thuộc thế hệ Gen Z, "Bò sữa bay" nối dài làn sóng phim đầu tay, phim trẻ trong thị trường điện ảnh nội địa. Ê-kíp hy vọng "Bò sữa bay" có thể đến gần với đông đảo công chúng, được chào đón khi ra mắt ngày 6/11.