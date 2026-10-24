Nguyễn Hoàng Sơn giành huy chương vàng môn muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Vận động viên Nguyễn Hoàng Sơn (Đồng Nai) xuất sắc giành huy chương vàng nội dung biểu diễn waikru nam lứa tuổi 17-40 môn muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: ĐVCC

Trong nội dung chung kết waikru nam lứa tuổi 17-40, vận động viên của thành phố Đồng Nai Nguyễn Hoàng Sơn thể hiện bài biểu diễn xuất sắc đạt số điểm cao nhất với 9.07, vượt qua 3 đối thủ của Hải Phòng (Cồ Quốc Tuấn, 8.83), Quân đội (Phó Vạn Huy, 8.80), Bộ Công an (Phan Trọng An, 8.80). Thành tích này giúp Nguyễn Hoàng Sơn giành tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức thi đấu ở Thành phố Hồ Chí Minh (điểm chính).

Vận động viên Nguyễn Hoàng Sơn (Đồng Nai) hoàn thành bài biểu diễn xuất sắc, đạt 9.07 điểm. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, HCV của Hoàng Sơn ở môn muay cũng là tấm HCV thứ hai của Đoàn thể thao thành phố Đồng Nai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. HCV đầu tiên được vận động viên Hoàng Nguyên Thanh giành được ở nội dung marathon nam 42,195km thuộc môn điền kinh tại Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 diễn ra ngày 29-3 tại tỉnh Khánh Hòa.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai Bùi Anh Vũ (thứ hai từ trái qua) cùng các thành viên đoàn chúc mừng thầy trò vận động viên Nguyễn Hoàng Sơn. ĐVCC

Như vậy, Đoàn thể thao thành phố Đồng Nai đã giành được 2 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Sau HCV của Hoàng Sơn, muay Đồng Nai còn tranh tài ở những nội dung đối kháng. Đội tuyển muay thành phố Đồng Nai tham gia môn muay Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có 3 huấn luyện viên, 7 vận động viên, tranh tài ở nội dung đối kháng nam (48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5 kg) và nội dung: waikru, maimuay nam.

Môn muay diễn ra từ ngày 20 đến 30-10, quy tụ 187 vận động viên, gồm 112 nam và 75 nữ, đến từ 21 đơn vị, trong đó có Bộ Công an, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên và nhiều tỉnh, thành phố khác. Các vận động viên tranh tài ở 17 nội dung, gồm 13 nội dung đối kháng và 4 nội dung biểu diễn.