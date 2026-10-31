Nguyễn Hoài Phong và 7 đồng phạm bị khởi tố trong vụ lừa đảo bất động sản

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng tiền đặt cọc của 3 bị hại; đồng thời thu thập tài liệu thể hiện số lượng hợp đồng đặt cọc được ký kết lên đến hàng trăm hợp đồng, với tổng số tiền thu hàng chục tỷ đồng.

Giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi của các đối tượng bị cơ quan chức năng thu giữ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố về tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, nắm tình hình địa bàn và phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, trú tại phường Bình Trị Đông, TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty Bảo Phúc, cùng các đối tượng chủ chốt đã sử dụng nhiều pháp nhân trong cùng hệ sinh thái doanh nghiệp để tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản có dấu hiệu lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng chỉ đạo nhân viên đăng tải thông tin gian dối về nhà, đất với mức giá thấp hơn thị trường trên các nền tảng trực tuyến như Chợ Tốt, Batdongsan.com và TikTok nhằm thu hút khách hàng có nhu cầu đầu tư, mua bất động sản.

Sau khi khách hàng từ nhiều địa phương, trong đó có TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội và Hà Nam liên hệ, các nhân viên công ty thông báo những bất động sản được quảng cáo đã bán hết, sau đó dẫn dụ khách hàng lên các phương tiện ô tô 45 chỗ hoặc 7 chỗ đã chuẩn bị sẵn để đưa đi xem nhà, đất tại một số địa bàn thuộc tỉnh Tây Ninh (Long An trước đây), gồm các xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân và Tân Trụ.

Tại các khu đất, nhân viên Công ty Bảo Phúc sử dụng sơ đồ phân lô dự án có phối cảnh, giới thiệu các tiện ích xung quanh, đồng thời đưa khách hàng tham quan những căn nhà đã xây dựng. Một số trường hợp còn được giới thiệu về mô hình nhà trọ cho thuê với mức lợi nhuận cao nhằm tạo sức hấp dẫn, thúc đẩy khách hàng xuống tiền đầu tư.

Đáng chú ý, các đối tượng còn bố trí người đóng giả khách hàng, dàn dựng cảnh đặt cọc, chuyển khoản và sử dụng nhiều thủ đoạn khác để tạo tâm lý tin tưởng, khiến khách hàng nghĩ rằng hoạt động mua bán diễn ra sôi động, có khả năng sinh lời cao. Từ đó, các đối tượng thúc đẩy khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khác khiến khách hàng không thể tiếp tục thực hiện giao dịch mua bán nhà, đất như dự kiến, qua đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền đặt cọc.

Đối tượng Nguyễn Hoài Phong. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố 8 bị can, làm rõ hàng trăm hợp đồng đặt cọc

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm, gồm văn phòng, 2 chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, trong đó có các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, hợp đồng đặt cọc, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026; cùng máy vi tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân có liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Hoài Phong cùng các đối tượng Trần Trọng Tuấn, Cao Thị Phương, Phan Thị Bạch Quế, Lê Văn Trường, Nguyễn Nam Kha, Nguyễn Trần Hòa và Đoàn Ngọc Ngân đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số tiền 1,77 tỷ đồng tiền đặt cọc của 3 người bị hại.

Đáng chú ý, tài liệu thu thập trong quá trình khám xét còn thể hiện Nguyễn Hoài Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, qua đó thu về số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Phong, Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an đề nghị người bị hại liên hệ cơ quan điều tra

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm việc với 28 người bị hại và đang tiếp tục tập trung điều tra, truy tìm những người có liên quan để mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn phạm tội cũng như số tiền các bị can đã chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an thông báo những cá nhân từng bị Công ty Bảo Phúc và các đối tượng liên quan lừa ký hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt tiền cần chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03), Công an TP.HCM để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị các nhân viên, cá nhân từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các công ty khác do những bị can nêu trên thành lập đến trình diện, phối hợp làm việc tại trụ sở Phòng PC03, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch bất động sản; không vì tâm lý đám đông hoặc những lời quảng cáo về lợi nhuận cao mà vội vàng ký kết hợp đồng, giao tiền đặt cọc khi chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý của bất động sản.

Người có nhu cầu mua nhà, đất cần chủ động xác minh thông tin về thửa đất, dự án, quy hoạch, chủ sử dụng đất tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có bất động sản; đồng thời tham khảo giá thị trường trước khi quyết định giao dịch.

Bên cạnh đó, cần thận trọng với những doanh nghiệp nhiều lần thay đổi tên gọi, địa chỉ đăng ký kinh doanh; kiểm tra kỹ thông tin thửa đất được giới thiệu so với thửa đất thực tế ghi trong hợp đồng đặt cọc. Đặc biệt, người dân cần tỉnh táo trước những lời chào mời bất động sản có vị trí thuận lợi, đầy đủ tiện ích nhưng giá bán thấp bất thường so với mặt bằng chung.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo tương tự, người dân cần nhanh chóng lưu giữ thông tin, hình ảnh, ghi âm, ghi hình và chứng từ giao dịch có liên quan, đồng thời trình báo ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) hoặc Công an cấp xã để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định pháp luật.