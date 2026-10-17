Nguyễn Hoài Đoan: 'Tôi muốn tạo dấu ấn bằng tri thức'

Danh hiệu Miss Culture Vietnam 2026 mở ra cho Nguyễn Hoài Đoan nhiều cơ hội mới, đồng thời đặt cô trước những kỳ vọng lớn hơn về hình ảnh và trách nhiệm với cộng đồng. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp nhìn lại hành trình học tập, những thay đổi sau danh hiệu và định hướng trong tương lai.

- Nhìn lại hành trình học tập, đâu là thay đổi lớn nhất trong tư duy và cách chị nhìn nhận về bản thân?

Thay đổi lớn nhất của tôi nằm ở bước chuyển từ tư duy cục bộ sang tư duy toàn cầu. Từ đó, tôi không còn cố gắng chạy theo số đông mà tập trung định hình những giá trị riêng của mình.

Nền tảng tại Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II TP HCM rèn luyện cho tôi sự nhạy bén, tính kỷ luật và bản lĩnh trong một môi trường cạnh tranh năng động. Khi tiếp cận chương trình liên kết với Đại học Northampton, tôi có cơ hội tiếp cận kiến thức mang tính toàn cầu hóa, từ tư duy phân tích chiến lược, quản trị thương hiệu đến cách tiếp cận thị trường đa văn hóa.

Nguồn kiến thức và phương pháp học tập đó mở rộng tầm nhìn của tôi rõ rệt, giúp tôi nhìn nhận vấn đề bằng góc nhìn đa chiều và có tính hệ thống hơn.

Tôi nhận ra giá trị của bản thân không nằm ở việc cố gắng trở thành một “hình mẫu chuẩn mực” giống người khác, mà là dùng tri thức để phát huy điểm mạnh riêng. Tôi tập trung trau dồi năng lực chuyên môn, phong thái và luôn lấy chiều sâu tri thức làm nền tảng để tạo nên giá trị dài hạn.

- Sau khi giành danh hiệu Miss Culture Vietnam 2026, điều gì trong cuộc sống của chị thay đổi nhiều nhất và điều gì vẫn được giữ nguyên?

Điều thay đổi lớn nhất là trách nhiệm và tầm vóc của những công việc tôi đảm nhận.

Danh hiệu mang đến cho tôi cơ hội kết nối rộng lớn hơn, tiếng nói có trọng lượng hơn và cơ hội truyền cảm hứng đến cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa, xã hội.

Điều vẫn giữ nguyên là những giá trị cốt lõi và tinh thần học hỏi. Tôi vẫn là một Hoài Đoan thẳng thắn, cầu tiến, luôn giữ sự chân thành trong các mối quan hệ và duy trì tính kỷ luật, tự trau dồi mỗi ngày.

Danh hiệu là một bước đệm đẹp nhưng không thay đổi bản chất con người tôi.

- Danh hiệu giúp chị được biết đến nhiều hơn, nhưng chị muốn công chúng nhìn thấy điều gì ở Nguyễn Hoài Đoan ngoài một danh xưng sắc đẹp?

Tôi mong muốn công chúng nhớ đến Nguyễn Hoài Đoan là một cô gái có tri thức, có bản lĩnh và có chiều sâu năng lực.

Sắc đẹp hay danh xưng có thể là điểm chạm đầu tiên để mọi người chú ý, nhưng điều giữ chân công chúng và tạo nên giá trị lâu dài chính là tri thức, tư duy làm việc chuyên nghiệp cùng tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Tôi hy vọng mọi người nhìn thấy ở mình sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong từng vai trò đảm nhận, dù là trên sân khấu, trong công việc chuyên môn hay các dự án xã hội.

- Chị cùng lúc làm người mẫu, KOL, MC song ngữ và dạy tiếng Anh. Việc theo đuổi nhiều công việc mang lại cho chị những lợi thế gì và có khi nào khiến chị phải đánh đổi một cơ hội nào đó?

Sự đa nhiệm mang lại cho tôi tư duy linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh và góc nhìn đa chiều.

Công việc người mẫu giúp tôi tự tin hơn về phong thái. Việc làm MC rèn luyện tư duy ngôn ngữ và sự nhạy bén. Công việc giảng dạy giúp tôi giữ sự điềm tĩnh, tính kiên nhẫn và chiều sâu tri thức.

Tất cả bổ trợ cho nhau, tạo nên một hình ảnh đa năng.

Tất nhiên, đôi khi tôi phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi cá nhân và một số cơ hội riêng lẻ. Khi lịch trình chồng chéo, tôi buộc phải ưu tiên cam kết chất lượng cho từng công việc thay vì cố gắng ôm đồm tất cả.

Tôi coi đây là sự lựa chọn có quản lý chứ không phải sự tổn thất, bởi quá trình đó dạy tôi kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp ưu tiên hiệu quả.

- Công việc KOL gắn hình ảnh cá nhân với các nhãn hàng. Chị đặt ra giới hạn nào khiến mình sẵn sàng từ chối một lời mời hợp tác dù mức thù lao hấp dẫn?

Giới hạn lớn nhất của tôi luôn nằm ở sự trung thực và tính an toàn đối với người tiêu dùng.

Tôi sẵn sàng từ chối những lời mời hợp tác hấp dẫn nếu sản phẩm không rõ ràng về nguồn gốc, chất lượng chưa qua kiểm chứng hoặc chiến dịch truyền thông đi ngược lại với giá trị đạo đức và phong cách sống tích cực mà tôi xây dựng.

Uy tín và niềm tin của công chúng là tài sản vô giá. Tôi quyết không vì lợi ích tài chính ngắn hạn mà đánh đổi giá trị lâu dài của bản thân.

- Từng học tập ở nước ngoài và hiện dạy tiếng Anh, theo chị, giỏi ngoại ngữ đã đủ để trở thành một MC song ngữ tốt hay chưa?

Theo tôi, giỏi ngoại ngữ chỉ là điều kiện cần chứ hoàn toàn chưa phải điều kiện đủ, vì ngoại ngữ về bản chất cũng chỉ là công cụ truyền tải.

Để trở thành một MC song ngữ tốt đòi hỏi nhiều hơn thế. Đầu tiên là tư duy chuyển ngữ linh hoạt, không chỉ đơn thuần dịch đúng từ mà phải truyền tải trọn vẹn tinh thần, ngữ cảnh và sắc thái văn hóa của ngôn ngữ đó.

Điều thứ hai là bản lĩnh sân khấu cùng khả năng xử lý tình huống. Người dẫn phải làm chủ không khí và ứng biến nhạy bén trước những sự cố phát sinh.

Cuối cùng là sự thấu hiểu nội dung. Người dẫn phải am hiểu sâu sắc chủ đề chương trình để kết nối diễn giả và khán giả một cách tự nhiên, tự tin.

- Trong môi trường người mẫu và sáng tạo nội dung, ngoại hình thường là điều được chú ý đầu tiên. Chị nhìn nhận thế nào về khoảng cách giữa việc được chú ý nhờ ngoại hình và được công nhận bằng năng lực?

Ngoại hình giống như chiếc chìa khóa mở cánh cửa đầu tiên, giúp bạn thu hút sự chú ý nhanh chóng. Nhưng năng lực mới là yếu tố quyết định bạn có thể ở lại trong căn phòng đó bao lâu.

Trong môi trường người mẫu hay sáng tạo nội dung, sự chú ý ban đầu từ diện mạo là một lợi thế tự nhiên. Tuy nhiên, nếu không có thái độ làm việc chuyên nghiệp, tư duy sáng tạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự chú ý đó sẽ rất nhanh phai nhạt.

Tôi luôn xem ngoại hình là điểm cộng, nhưng lấy năng lực và đạo đức nghề nghiệp làm trụ cột phát triển lâu dài.

- Nếu nhìn về 3 năm tới, đâu là cột mốc chị muốn đạt được nhất trên con đường mình đang theo đuổi?

Trong 3 năm tới, cột mốc lớn nhất tôi quyết tâm chinh phục là xây dựng mô hình kinh doanh giáo dục của riêng mình, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vừa chuẩn bị nền tảng vững chắc cho hành trình du học Thạc sĩ tại nước ngoài.

Nhiều người có thể thấy việc tôi muốn làm tốt cùng lúc cả giảng dạy, sáng tạo nội dung và kinh doanh giáo dục là có phần ôm đồm. Nhưng với tôi, đây lại là những mảnh ghép bổ trợ cho nhau.

Ở mảng giáo dục và truyền cảm hứng, tôi không chỉ dừng lại ở việc dạy ngôn ngữ mà hướng đến việc lan tỏa tư duy tự học, sự tự tin và tinh thần dám vươn ra thế giới cho các bạn trẻ.

Việc dấn thân vào kinh doanh giáo dục sẽ giúp tôi đưa những giá trị tri thức đó thành các sản phẩm, chương trình học thực tế, vận hành một cách bài bản và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

Những trải nghiệm thực tế từ việc giảng dạy đến vận hành một mô hình kinh doanh giáo dục sẽ là chất liệu quan trọng giúp tôi chuẩn bị hành trang ứng tuyển chương trình Thạc sĩ tại nước ngoài trước tuổi 30.

Tôi muốn sau này có thể trở về cống hiến cho cộng đồng với một phiên bản bản lĩnh và toàn diện hơn.

- Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!