Nguyên HLV trưởng Mai Đức Chung được trao danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2026

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 cho 9 cá nhân có thành tích, đóng góp tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Các cá nhân được vinh danh gồm: Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan; PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội; ông Mai Đức Chung, nguyên HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; ông Bùi Văn Khá, hội viên nông dân xã Đan Phượng; ông Ngô Quang Khải, Bí thư Chi bộ, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh; Hòa thượng Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc; PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Nguyên huấn luyện viên Mai Đức Chung (hàng trên, áo xanh bìa trái) được trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Ảnh: VFF

Ông Mai Đức Chung sinh năm 1951, là một trong những gương mặt có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt với bóng đá nữ. Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia, ông cùng các học trò giành nhiều thành tích nổi bật tại các đấu trường khu vực và quốc tế, góp phần đưa bóng đá nữ Việt Nam khẳng định vị thế.

Theo quyết định, mỗi cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 được hưởng mức thưởng theo quy định tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố Hà Nội. Kinh phí được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của thành phố.