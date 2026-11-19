Vinh danh những đóng góp thiết thực

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại lễ trao Giấy khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho PGS. TS. Bùi Anh Tuấn. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gửi lời chúc mừng PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của nhà giáo trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tiếng Nhật cao và thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Theo Đại sứ Ito Naoki, một thập niên PGS. TS. Bùi Anh Tuấn đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương (2015-2025) cũng là giai đoạn chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản.

Trong khoảng thời gian này, số người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản tăng từ 150.000 lên 680.000 người. Cùng với làn sóng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhu cầu về nguồn nhân lực am hiểu văn hóa kinh doanh của xứ sở hoa anh đào cũng ngày càng lớn.

Nắm bắt xu thế đó, trên cương vị Giám đốc dự án VJCC, PGS. TS. Bùi Anh Tuấn đã giữ vai trò chủ đạo trong quá trình chuyển đổi hai trung tâm VJCC tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thành Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC) vào năm 2017, tạo tiền đề củng cố nền tảng tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo.

Kể từ khi thành lập đến nay, Viện đã đào tạo hơn 50.000 lượt doanh nhân và nhà quản lý, thu hút khoảng 6.000 học viên tham gia các chương trình về phương thức quản trị doanh nghiệp Nhật Bản mỗi năm.

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, một dấu ấn nổi bật khác của nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương là sự ra đời của chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản vào năm 2020. Chỉ trong 5 năm, chương trình đã tiếp nhận 266 sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đang phát huy năng lực tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Nhật Bản.

Tiếp nối những nỗ lực gắn kết giảng đường với thực tiễn, năm 2022, thông qua hợp tác với Ngân hàng Mizuho và Công ty Mitani Sangyo, chuỗi bài giảng chuyên đề về phương thức quản trị doanh nghiệp kiểu Nhật Bản được đưa vào chương trình chính khóa, mở rộng cơ hội để sinh viên trực tiếp học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ giới doanh nghiệp.

Nhìn về triển vọng hợp tác giáo dục song phương, nhà ngoại giao dẫn lại Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản được thông qua trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8-11/11 vừa qua.

Theo đó, lãnh đạo hai nước khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy nghiên cứu về Việt Nam và Nhật Bản, khuyến khích giảng dạy và học tập ngôn ngữ của nhau nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc giao lưu văn hóa.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Ito Naoki kỳ vọng PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình, cùng các nhà giáo sẽ tiếp tục dìu dắt những thế hệ nhân lực chất lượng cao, trở thành nhịp cầu vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Viết tiếp hành trình hữu nghị

PGS. TS. Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, phát biểu chúc mừng người tiền nhiệm. (Ảnh: Trung Anh)

Chung niềm vui với người tiền nhiệm, PGS. TS. Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, khẳng định, Giấy khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến của PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, cũng là niềm tự hào của tập thể nhà trường.

Theo Hiệu trưởng Phạm Thu Hương, một trong những thành quả có ý nghĩa lâu dài là nguồn lực từ các dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, cùng tri thức và kinh nghiệm quản trị của cộng đồng doanh nghiệp, được chuyển giao cho các thế hệ sinh viên.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, việc chuyển giao cho thế hệ trẻ chính là cách thức phát triển bền vững nhất cho hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản”, PGS. TS. Phạm Thu Hương nhấn mạnh.

Cùng với đó, các chương trình đào tạo có sự đồng hành của JICA và các đối tác Nhật Bản đã giúp nâng cao năng lực quản trị, hình thành mạng lưới doanh nhân và mở ra cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, PGS. TS. Bùi Anh Tuấn còn tích cực thúc đẩy các hoạt động trao đổi sinh viên, học bổng, thực tập, giao lưu học thuật và khởi nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên Ngoại thương tiếp cận mạng lưới doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia Nhật Bản.

Từ những nền tảng đã được vun đắp, PGS. TS. Phạm Thu Hương khẳng định, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy các thành quả đạt được, xác định hợp tác với Nhật Bản là một hướng đi có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển, gắn giáo dục với doanh nghiệp và xã hội.

PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Anh)

Bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận Giấy khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, PGS. TS. Bùi Anh Tuấn dành lời tri ân tới các thế hệ đồng nghiệp và đối tác đã cùng gây dựng, phát triển những nền tảng hợp tác trong nhiều năm qua.

“Niềm vinh dự hôm nay của tôi có phần đóng góp của tất cả những người đã cùng tôi đi trên chặng đường đó”, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.

Nhìn lại những dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình, nhà giáo đặc biệt trân trọng những kết quả hợp tác với Nhật Bản trong chuyển giao tri thức quản trị, đưa phương pháp kế toán ghi sổ kép Boki vào giảng dạy, triển khai các nghiên cứu ứng dụng và áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen tại doanh nghiệp Việt Nam.

Từ thực tiễn ấy, PGS. TS. Bùi Anh Tuấn càng thấm thía rằng, sự gắn kết giữa con người với con người là nền tảng lâu dài của quan hệ song phương. Trong đó, giáo dục giữ vai trò đặc biệt trong bồi đắp sự hiểu biết, tin cậy và nâng cao năng lực cùng giải quyết những vấn đề mới.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (phải) trao Giấy khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho PGS. TS. Bùi Anh Tuấn. (Ảnh: Trung Anh)

Trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương, PGS. TS. Bùi Anh Tuấn mong muốn cùng các đối tác Nhật Bản mở rộng hợp tác theo hướng tăng cường liên kết đại học - doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, tạo cơ hội thực hành và giao lưu cho sinh viên, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo từ nhu cầu thực tiễn.

Cùng với đó, nhà giáo kỳ vọng các doanh nhân, chuyên gia từng trưởng thành từ những chương trình hợp tác sẽ tiếp tục đồng hành, trở thành người dẫn dắt thế hệ trẻ.

“Giấy khen hôm nay là sự ghi nhận quý báu, đồng thời là lời nhắc nhớ tôi tiếp tục đóng góp bằng những công việc cụ thể và bằng sự chân thành vào tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản”, PGS. TS. Bùi Anh Tuấn khẳng định.