Nguyên giám đốc ngân hàng bị tuyên 10 năm tù dù đang bỏ trốn

Toàn cảnh phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm.

Sáng 9/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử vắng mặt hai bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), nguyên Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc), hai bị cáo Tâm và Giang đang bị truy nã trong vụ sai phạm xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Sau thời gian xét xử, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt mức án 12 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt mức án 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo nhận định của HĐXX, mặc dù các bị cáo đã bỏ trốn, song căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác, nhân viên ngân hàng, nhân viên công ty và lời khai của chính các bị cáo, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm như cáo trạng đã truy tố.

HĐXX xác định, các bị cáo đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận thức hành vi của mình nhưng vẫn cố ý vi phạm pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang giữ vai trò chính trong hành vi vi phạm quy định về cho vay, trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện các khoản vay trái quy định.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra, làm rõ vụ án... Vì vậy, HĐXX nhận định cần áp dụng mức hình phạt nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo theo quy định của pháp luật.

Đại diện VKS nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.

Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện VKS cho biết, hai bị cáo đều vắng mặt tại Việt Nam, gây khó khăn cho điều tra. Việc đưa các bị cáo ra xét xử vắng mặt là bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Các bị cáo phạm tội nhiều lần… Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Giang mức án từ 10 -11 năm tù và bị cáo Tâm mức án từ 12-13 năm tù theo đúng tội danh đã truy tố.

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ 2010 - 2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc) điều hành nợ SeaBank Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng. Các công ty thành viên của tập đoàn cũng có dư nợ khoảng 150 tỷ đồng tại ngân hàng này.

Do cần tiền trả nợ và phục vụ hoạt động kinh doanh, Long gặp Giang, khi đó là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, để bàn việc tiếp tục vay vốn. Hai bên thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Long chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán sắt thép và hợp đồng thuê kho ba bên nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Lê Anh Tâm (em vợ Long), biết việc thành lập các công ty chỉ nhằm sử dụng pháp nhân để lập hồ sơ vay vốn khống, thực tế không phát sinh giao dịch mua bán thép cuộn giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar.

Dù vậy, Tâm vẫn ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản để Long hoàn thiện hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Tâm đã giúp sức cho Long chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng. Trong khi đó, Giang bị cơ quan tố tụng cho rằng chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng khống, ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện để Long chiếm đoạt tiền.

Hành vi của bị cáo Giang đã gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng với số tiền là hơn 14,2 tỷ đồng.