Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang thi nhau trổ tài trong ngày đặc biệt của Lê Văn Đô

Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co khi cả hai đội đều chủ động tổ chức tấn công và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Trong hiệp 1, Patrik Lê Giang có những pha xử lý chắc chắn, trong khi Nguyễn Filip cũng thể hiện khả năng phản xạ trước các tình huống dứt điểm của đội khách.

CAHN tiếp đón CA TPHCM trong trận đấu thuộc vòng 7 V.League 2026/27.

Phút 40, CAHN đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do Đình Bắc phạm lỗi trong tình huống tranh chấp với Quang Kiệt. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Trận đấu đánh dấu lần thứ 100 Lê Văn Đô ra sân trong màu áo CAHN.

Sau giờ nghỉ, CAHN gia tăng sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 59. Từ tình huống bóng được đưa vào vòng cấm, Brayan Perea phối hợp với Alan để tiền đạo này dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang. Tuy nhiên, CA TPHCM không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Khung thành đội khách liên tục bị các chân sút áo đỏ đe dọa.

Phút 70, thủ môn Nguyễn Filip phạm lỗi với Kevin Yamga trong vòng cấm, tạo cơ hội để Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bóng đã được vào lưới đội khách trong hiệp 1 nhưng bàn thắng không được công nhận

45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số 0-0 nhưng trong hiệp 2 có tới 3 bàn thắng được ghi. Trong ảnh: Williams Minh Hoàng ghi bàn trên chấm phạt đền gỡ hòa 1-1 cho CA TPHCM.

Trong hiệp 2 trước sức ép của đội khách, Nguyễn Filip cũng không ít lần phải trổ tài cứu thua cho CAHN.

Những phút cuối trận tiếp tục chứng kiến màn so tài của hai thủ môn. Nguyễn Filip có thêm những tình huống cản phá đáng chú ý, trong khi Patrik Lê Giang không thể ngăn cản cú đánh đầu của Alan ở phút 81, sau đường tạt bóng của Stefan Mauk. Bàn thắng này ấn định chiến thắng 2-1 cho CAHN.