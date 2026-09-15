Nguyễn Filip: CAHN chưa từng gặp đối thủ chất lượng thế này

Nguyễn Filip và các đồng đội trải qua trận đấu đầy khó khăn trước CLB từng hai lần vô địch J League, một lần đăng quang AFC Champions League Elite cũng như AFC Champions League Two. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

"CLB Công an Hà Nội chưa từng gặp đối thủ nào có chất lượng chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén như vậy. Mọi sai lầm của chúng tôi đều bị trừng phạt", Nguyễn Filip chia sẻ trong phòng họp báo sân Suita, Osaka, Nhật Bản.

Dù nhận tới 4 bàn thua, nhưng về thế trận, CLB Công an Hà Nội không quá lép vế trên sân khách. Gamba Osaka cầm bóng 52% thời lượng trận đấu và sút 13 lần. Hai con số này của đại diện Việt Nam duy nhất tại giải lần lượt là 48% và 15.

"Tôi nghĩ tỷ số 4-1 không phản ánh đúng hoàn toàn thế trận, đặc biệt là trong hiệp một khi chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn", Nguyễn Filip nói tiếp.

HLV Alexandre Polking cũng đồng quan điểm với cậu học trò mang áo số 1: "Tôi tin rằng chúng tôi đã chơi hay trước đối thủ rất mạnh. Toàn đội có quyền tự hào vì chúng tôi nỗ lực, cạnh tranh sòng phẳng, tạo cơ hội và có hiệp một rất tốt với cường độ cao".

"Nhưng bài học ở đẳng cấp này rất rõ ràng: Nếu bạn mắc sai lầm, bạn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức. Gamba Osaka là đội bóng rất chất lượng. Điều duy nhất chúng tôi cần làm là học hỏi, bởi đây là lần đầu tiên CLB tham dự đấu trường này", chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil bày tỏ quan điểm.