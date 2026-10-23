Nguyễn Đức Sơn trở lại Tiền Phong Golf Championship với tâm thế mới
Từng đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2023 khi còn là golfer nghiệp dư, Nguyễn Đức Sơn trở lại giải đấu năm nay với tư cách vận động viên chuyên nghiệp. Golfer sinh năm 2007 xem cuộc tranh tài tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình) là dịp cọ xát quan trọng trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026, diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguyen-duc-son-tro-lai-tien-phong-golf-championship-voi-tam-the-moi-post1887661.tpo