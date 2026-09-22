Nguyên do Nga bãi bỏ thuế xuất khẩu ngũ cốc đến hết năm 2026?

Theo sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức hôm 21/9, thuế xuất khẩu "thả nổi" (thuế suất biến động) đối với lúa mì, lúa mạch và ngô đã được bãi bỏ cho đến ngày 31/12/2026.

Trong khi đó, thuế đối với dầu hướng dương và khô dầu hướng dương sẽ được giữ ở mức trần như tháng 8/2026: 7.748 rúp (92,13 USD)/tấn đối với dầu hướng dương, và 312 rúp (3,71 USD)/tấn đối với khô dầu hướng dương.

Bộ Nông nghiệp Nga cho biết, quyết định này nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất và xuất khẩu trong nước các loại ngũ cốc và cây lấy dầu, trong bối cảnh tái cấu trúc hệ thống logistics xuất khẩu đang diễn ra.

"Những biện pháp này sẽ giảm chi phí cho các bên tham gia thị trường, giúp điều kiện bán hàng trở nên dễ dự đoán hơn, và thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu của ngành", Bộ này cho biết thêm.

Năm 2021, Nga đã ban hành cơ chế thuế xuất khẩu đối với ngũ cốc, dầu hướng dương và khô dầu hướng dương.

Mức thuế được tính dựa trên chênh lệch giữa giá cơ sở và giá tham khảo.

Theo TASS