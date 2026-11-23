Khánh An giành giải Nhất với “Đá trông chồng”

Đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11 tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam, với sự tranh tài của 6 thí sinh. Nguyễn Đỗ Khánh An, số báo danh 015, được xướng tên ở vị trí cao nhất với phần trình diễn “Đá trông chồng” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Nguyễn Đỗ Khánh An giành giải Nhất Sao Mai 2026.

Sinh năm 2006, Khánh An là thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết năm nay. Trong phần thi quyết định, cô lựa chọn “Đá trông chồng”, tác phẩm được viết từ truyền thuyết hòn đá vọng phu, mang âm hưởng dân gian và giàu chất tự sự.

Phần trình diễn nhận được đánh giá tích cực từ các thành viên Ban giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh đánh giá cao kỹ thuật của Khánh An. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tân Nhàn nhận xét đây là phần thi hoàn hảo nhất của thí sinh tính đến thời điểm biểu diễn, đồng thời cho rằng cô có tiềm năng trở thành ngôi sao của dòng nhạc dân gian trong tương lai.

Trước đêm chung kết, Khánh An từng lựa chọn các tác phẩm mang màu sắc truyền thống như “Phật quang phổ chiếu”, “Đêm ả đào”, “Cõng mẹ về trời”, liên khúc “Hồng hồng tuyết tuyết” và “Chiều phủ Tây Hồ”, “Phong nữ” kết hợp làn chầu văn “Cô đôi Thượng Ngàn”.

Đêm chung kết Sao Mai 2026 trao 2 giải Nhì cho Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Ba giải Ba thuộc về Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An. Bên cạnh các giải chính, Ban tổ chức còn trao những giải thưởng ghi nhận dấu ấn riêng của thí sinh.

Khánh An, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

Từng đạt Á quân Giọng hát Việt nhí 2019

Nguyễn Đỗ Khánh An sinh năm 2006 tại Hà Nội, có nền tảng nghệ thuật từ nhỏ. Năm 2016, khi mới 10 tuổi, cô lọt Top 10 chương trình Thần tượng tương lai. Năm 2018, cô giành danh hiệu Quán quân Thần tượng Bolero nhí. Năm 2019, Khánh An tiếp tục đạt Á quân Giọng hát Việt nhí. Năm 2024, cô giành Á quân cuộc thi Solo cùng Bolero.

Từ năm 2020, Khánh An theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tập trung trau dồi chuyên môn và kỹ năng biểu diễn.

Khánh An xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là con gái của Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Mạnh Hùng và cháu nội của nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thanh Tùng. Dù gia đình gắn bó với nghệ thuật cải lương, cô lựa chọn theo đuổi thanh nhạc.

Sau giải Nhất Sao Mai 2026, Khánh An cho biết những nhận xét của Ban giám khảo qua từng vòng thi cùng quá trình tập luyện giúp cô tích lũy kinh nghiệm, nhận ra những điểm cần tiếp tục trau dồi. Nữ ca sĩ trẻ cũng bày tỏ mong muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa tài, có thể chinh phục nhiều thể loại âm nhạc và thử thách mới trong chặng đường phía trước.