Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ đối thoại cùng sinh viên TPHCM

Sinh viên Võ Hoàn Khang cùng bạn tham gia chương trình.

Ngày 23/10, Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (DHV) tổ chức chương trình đối thoại “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ sau ba năm” với sự chia sẻ của ông Marc E. Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ khoảng 500 đại biểu, trong đó có 350 sinh viên, tập trung trao đổi về cơ hội học tập, nghiên cứu, việc làm, công nghệ và giao lưu quốc tế.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995 và thiết lập đối tác toàn diện năm 2013, quan hệ song phương đạt nhiều bước tiến. Tháng 9/2023, hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững – cấp độ cao nhất của Việt Nam. Sau ba năm, mối quan hệ tiếp tục mở rộng trong giáo dục, khoa học công nghệ và kết nối nhân dân.

Nguyên Đại sứ Marc E. Knapper chia sẻ tại chương trình.

Tại buổi chia sẻ, nguyên Đại sứ Marc E. Knapper nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ đối tác thể hiện rõ nét qua đời sống. Đó là cơ hội khi sinh viên Việt Nam nhận thư trúng tuyển từ đại học Mỹ, các dự án hợp tác nghiên cứu, hay sự tham gia của kỹ sư Việt vào chuỗi công nghệ toàn cầu. Thế hệ trẻ không chỉ thụ hưởng thành quả mà còn trực tiếp đóng góp vào bước tiến mới của hai nước.

“Giáo dục tiếp tục là trụ cột hợp tác nổi bật giữa hai quốc gia. Năm học 2024 – 2025 có 25.584 sinh viên Việt Nam học tập tại Hoa Kỳ. Các trường đại học và doanh nghiệp Mỹ cũng tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam”, ông Marc E. Knapper nói.

Đặc biệt, ngành bán dẫn là minh chứng tiêu biểu cho hướng hợp tác mới. Hai nước đang thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn, từ lắp ráp, đóng gói, kiểm thử đến thiết kế công nghệ. Với mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn đến năm 2030, sự đồng hành của phía Hoa Kỳ mở ra nhiều triển vọng nghề nghiệp lớn cho sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương TPHCM đặt câu hỏi tại chương trình.

“So với các thế hệ trước, giới trẻ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi để học tập, làm việc và hội nhập. Mối quan hệ hai nước không dừng lại ở các cuộc gặp cấp cao, mà gắn liền với đời sống của người trẻ - lực lượng nòng cốt vun đắp tương lai”, ông Marc E. Knapper nhấn mạnh.

Chương trình diễn ra bằng tiếng Anh với phiên dịch nối tiếp, thu hút nhiều trao đổi từ sinh viên DHV. Tham dự sự kiện, bạn Võ Hoàn Khang (SN 2006, quê Vĩnh Long), sinh viên năm 3 ngành Thương mại điện tử, chia sẻ những buổi đối thoại này rất bổ ích, giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn, hiểu thêm xu hướng toàn cầu và tự tin định hướng tương lai.