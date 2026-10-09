Nguyên Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai được giảm án, đã chấp hành xong hình phạt

Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã quyết định giảm nhẹ hình phạt đối với bà Nguyễn Thị Như Loan trong vụ án sai phạm liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, bà Loan được chuyển từ mức 18 tháng tù cho hưởng án treo sang 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ.

Bà Nguyễn Thị Như Loan và luật sư tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Huế/Vietnamnet

Theo phán quyết phúc thẩm, bà Loan bị kết án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong quá trình điều tra, bà đã bị tạm giam 116 ngày. Thời gian này được khấu trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt, do đó bà được xác định đã chấp hành xong hình phạt theo bản án phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Loan và các luật sư đề nghị xem xét miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự, đồng thời viện dẫn các quy định, chính sách có lợi cho người phạm tội.

Hội đồng xét xử (HĐXX) ghi nhận toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục. Bà Loan cùng một số bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự từ giai đoạn sơ thẩm nhưng tiếp tục tự nguyện nộp thêm tiền để góp phần khắc phục hậu quả. Riêng bà Loan đã nộp thêm 500 triệu đồng tại giai đoạn phúc thẩm.

Trên cơ sở xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX áp dụng quy định có lợi, trong đó có Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội, chấp nhận một phần kháng cáo và giảm nhẹ hình phạt đối với bà Loan.

Tuy nhiên, tòa không chấp nhận đề nghị miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự. Một trong những căn cứ được HĐXX nêu là vụ án có nhiều bị cáo thực hiện hành vi tham nhũng.

Vụ án liên quan khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn, có diện tích khoảng 6.000 m², vốn là tài sản Nhà nước do các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý. Trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp, chuyển nhượng khu đất, nhiều cá nhân đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo bản án, khu đất được chuyển nhượng trái quy định sang tư nhân, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín, doanh nghiệp liên quan đến dự án, bà Loan tiếp tục chuyển nhượng cho đối tác. Bà Loan và doanh nghiệp hưởng lợi khoảng 297 tỷ đồng từ thương vụ này.

Ngoài bà Loan, phiên tòa phúc thẩm còn xem xét kháng cáo của nhiều bị cáo khác. Trong đó, ông Lê Quang Thung - cựu Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được giảm hình phạt từ 14 năm xuống 12 năm tù. Một số bị cáo khác cũng được giảm nhẹ hình phạt sau khi HĐXX xem xét vai trò, tình tiết giảm nhẹ và việc khắc phục hậu quả vụ án.