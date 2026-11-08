Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm, làm việc với Thường trực Thành ủy Huế

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Triết và Đoàn công tác đến thăm, làm việc.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Triết và Đoàn công tác đến thăm, làm việc; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến đồng chí nguyên Chủ tịch nước cùng các thành viên trong đoàn.

Thông tin với nguyên Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, từ ngày 1/1/2025, Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới. Với đặc thù đô thị di sản, thành phố nhận được sự quan tâm của Trung ương, cùng những cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế.

Tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của Huế.

Sau thời gian triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào ổn định, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, trong đó thương mại, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò quan trọng; công nghiệp từng bước được quan tâm phát triển.

Một trong những định hướng quan trọng là phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, biến các giá trị văn hóa, lịch sử thành nguồn lực phát triển. Thành phố đang xây dựng đề án phát triển kinh tế di sản, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng đến những mô hình khai thác phù hợp, vừa bảo tồn, phát huy giá trị di sản, vừa tạo động lực tăng trưởng.

Bí thư Thành ủy cũng thông tin về thế mạnh của Huế trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Trong đó, y tế tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm chuyên sâu của khu vực, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến đầu. Công tác giảm nghèo được triển khai theo lộ trình, chú trọng đầu tư hệ thống trường học liên cấp tại các xã thuộc địa bàn huyện A Lưới trước đây.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung thay mặt Thường trực Thành ủy tặng quà đến đồng chí Nguyễn Minh Triết.

Chia sẻ tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của Huế, đặc biệt là việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí cho rằng đây là cơ hội quan trọng để Huế mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế và vươn lên mạnh mẽ hơn.

Thường xuyên theo dõi tình hình thành phố, nguyên Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Huế trong ổn định tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, sự phát triển ở bất cứ địa phương nào cũng phải bắt đầu từ nội lực, từ khả năng tự vươn lên. Muốn tạo sức bật, phải biết kết nối, tập hợp sức mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo sự đồng thuận sâu sắc giữa chính quyền với Nhân dân.

Theo nguyên Chủ tịch nước, Huế có vị thế, bản sắc riêng của vùng đất Cố đô giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những giá trị và lợi thế ấy trở thành động lực phát triển. Bên cạnh phát huy nội lực, thành phố cần tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, có thêm những cơ chế, chính sách và nguồn lực phù hợp để tạo cú hích phát triển.

Thường trực Thành ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Đồng chí cũng lưu ý, Huế cần tiếp tục quan tâm công tác thu hút, trọng dụng nhân tài, có chính sách và môi trường thuận lợi để mời gọi những người con quê hương đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước trở về cống hiến, xây dựng thành phố. Nguyên Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tiềm năng, lợi thế sẵn có và sự quan tâm của Trung ương, Huế sẽ có những bước bứt phá trong thời gian tới.

Trân trọng trước những ý kiến tâm huyết của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh.