Nguyên Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn và những dấu ấn với ngành giao thông vận tải

Sáu năm trên cương vị Bộ trưởng

Cuối năm 1996, khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Lê Ngọc Hoàn được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng. Năm 1997, ông chính thức đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng và công tác đến hết nhiệm kỳ năm 2003.

Trong thời gian này, ngành giao thông vận tải triển khai nhiều công trình hạ tầng quan trọng, trong đó có việc mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A, khởi công đường Hồ Chí Minh, xây dựng cầu Sông Gianh, cầu Mỹ Thuận và cải tạo, nâng cấp các sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Ông Lê Ngọc Hoàn.

Cùng với đó, cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân được cải tạo, nâng cấp. Nhiều công trình được triển khai với nguồn vốn ODA và vốn vay nước ngoài, góp phần mở rộng kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn ông giữ cương vị Bộ trưởng, ngành giao thông vận tải cũng xây dựng nhiều chiến lược, quy hoạch và văn bản pháp luật nhằm củng cố tổ chức, tạo cơ sở cho phát triển hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Lưu, nguyên Tổng biên tập Báo Giao thông vận tải kể, lần đầu ông gặp ông Lê Ngọc Hoàn là năm 1984, khi ông Hoàn làm Tổng giám đốc Liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng Giao thông 8, tiền thân của Tổng công ty Xây dựng công trình 8.

Trong lần gặp đó, sau khi trao đổi công việc, ông Hoàn hỏi thăm hoàn cảnh gia đình và tặng người đồng nghiệp một gói mì chính cùng mảnh vải phin hoa. Đây là kỷ niệm được ông Nguyễn Văn Lưu nhắc lại khi nói về sự quan tâm của ông Hoàn đối với những người làm việc cùng mình.

Khi làm Bộ trưởng, ông Hoàn cũng thể hiện sự quan tâm đến cán bộ, công chức và người lao động trong ngành. Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Lưu, khi Văn phòng Bộ đề nghị đổi lái xe riêng cho Bộ trưởng vì người lái xe tuổi cao, đôi lúc gặp khó khăn khi điều khiển xe lúc trời tối, ông Hoàn không đồng ý và nói: “Cứ để cậu ấy lái xe cho đến khi tôi nghỉ”.

Năm 2000, ông Lê Ngọc Hoàn ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lưu làm Tổng biên tập Báo Giao thông vận tải. Theo ông Lưu, khi có ý kiến đề xuất giao chức vụ quyền tổng biên tập để thử thách, ông Hoàn cho rằng nếu đã tin tưởng thì cần giao đúng chức vụ để cán bộ có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Ông Hoàn cũng thường dành thời gian thăm hỏi, động viên cán bộ, phóng viên nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trong đó có một cựu thanh niên xung phong bị thương tật sống tại khu tập thể Bộ Giao thông vận tải trên phố Hàng Chuối, Hà Nội.

Trưởng thành từ những năm tháng công tác ở cơ sở

Trước khi đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng, ông Lê Ngọc Hoàn từng là Đội trưởng Đội Thanh niên xung phong, Chỉ huy trưởng nhiều công trình thanh niên xung phong, sau đó làm Trung đoàn trưởng thuộc Bộ Tư lệnh 559, Bộ Tư lệnh Trường Sơn.

Ông cũng từng có nhiều năm làm việc tại các công trường ở Điện Biên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình và Lào. Quá trình công tác này gắn với những năm tháng trực tiếp tham gia xây dựng các công trình giao thông, tạo nền tảng kinh nghiệm cho ông trong quá trình lãnh đạo, điều hành ngành.

Ngày 10/10/2026 vừa qua, Nguyên Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn đã dời cõi tạm. Những đóng góp của ông trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cùng sự quan tâm đối với cán bộ, người lao động là những dấu ấn được đồng nghiệp nhắc nhớ.

Nguyễn Văn Lưu

Nguyên Tổng biên tập Báo Giao thông; nguyên Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải