Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: Văn hoá doanh nghiệp là nền tảng kinh tế quốc dân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp

Tại chương trình giới thiệu Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 diễn ra tại Hưng Yên, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã đem đến những chia sẻ mang tầm chiến lược về vai trò của kinh tế tư nhân và văn hóa quản trị. Với ông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là phong trào hình thức, mà là bảo vệ huyết mạch và kiến tạo sức mạnh nội sinh dài hạn cho nền kinh tế quốc gia.

KHỐI KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ SỨ MỆNH KIẾN TẠO CỦA CẢI XÃ HỘI

Nhìn lại chặng đường đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân Việt Nam qua nhiều vị trí công tác lãnh đạo và hàng trăm chuyến khảo sát thực địa tại các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp luôn giữ một góc nhìn sâu sắc và đầy tính thực tiễn. Dù phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay mang quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nhưng khối kinh tế tư nhân và các hộ kinh doanh lại chính là lực lượng xung kích trực tiếp tạo ra phần lớn của cải vật chất, đóng góp nguồn thu ngân sách quan trọng để phát triển đất nước, đồng thời gánh vác hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Từ góc nhìn thực tiễn sắc sảo, nguyên Bộ trưởng đưa ra một nhận định cốt lõi: “Không có doanh nghiệp thì không có nguồn lực, không có nguồn lực thì không thể thực hiện các mục tiêu phát triển”. Mọi sự thịnh vượng và văn minh của một quốc gia suy cho cùng đều bắt nguồn từ năng lực tạo ra giá trị gia tăng của nền kinh tế. Đi sâu vào triết lý quản trị vĩ mô, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo cho hai trụ cột nền tảng: gia đình là tế bào lành mạnh của xã hội, và doanh nghiệp là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Khẳng định vị thế và đóng góp của thế hệ doanh nhân trong kỷ nguyên mới, nguyên Bộ trưởng đúc kết một quan điểm phóng khoáng: “Làm giàu chính đáng là thước đo tài năng và trách nhiệm của mỗi công dân đối với xã hội”. Nhận thức này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, để khối kinh tế tư nhân bung sức phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TAM GIÁC VĂN HÓA BỀN VỮNG VÀ CÔNG THỨC QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

Đặt ra bài toán chiến lược cho sự phát triển dài hạn, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp chỉ rõ rằng để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, chúng ta cần phát huy đồng bộ bộ ba trụ cột văn hóa: văn hóa gia đình làm bệ phóng nhân cách xã hội; văn hóa công sở và đạo đức công vụ phản ánh niềm tin thể chế; và đặc biệt “Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng kinh tế quốc dân”. Một nền kinh tế muốn đi xa và đứng vững trước các biến động toàn cầu thì tăng trưởng tài chính phải luôn đi đôi với chiều sâu văn hóa.

Để hiện thực hóa văn hóa doanh nghiệp, ông đúc kết công thức quản trị mang tính định hướng: “60% sự thành bại của văn hóa doanh nghiệp quyết định bởi văn hóa của người đứng đầu”. Khi người lãnh đạo hội tụ đạo đức, tầm nhìn và bản lĩnh, doanh nghiệp sẽ xây dựng được hệ giá trị chuẩn mực, tạo dựng niềm tin vững chắc với người lao động và đối tác. 40% còn lại thuộc về hệ thống quy chế quản trị nội bộ minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin và trách nhiệm tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường. Về mặt chính sách, hệ thống tài chính - thuế cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng nuôi dưỡng nguồn thu, khích lệ và tiếp sức cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn rộng ra bức tranh toàn cầu, nguyên Bộ trưởng dẫn chứng bài học từ các quốc gia tiên tiến như Singapore hay Dubai với tinh thần kết hợp nguồn lực quốc gia và trí thức nhân loại để tạo ra những giá trị vĩ đại. Từ đó, ông kỳ vọng các cơ quan quản lý tiếp tục đẩy mạnh tư duy kiến tạo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp phát huy sáng tạo. Đồng thời, báo chí và truyền thông cần làm tốt vai trò đồng hành, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh đội ngũ doanh nhân.

Khép lại bài phát biểu, thông điệp trọng tâm được nguyên Bộ trưởng nhấn mạnh: Muốn đưa kinh tế Việt Nam cất cánh bền vững trong kỷ nguyên hội nhập, chúng ta cần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp giàu bản lĩnh, nơi văn hóa được đặt lên hàng đầu làm bệ phóng cho sự thịnh vượng lâu dài của đất nước.