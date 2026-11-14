Nguyễn Anh Tú giành cú đúp HCV tại Giải bóng bàn Đông Nam Á 2026

Trận chung kết diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co ngay từ những ván đầu. Anh Tú và Nicholas Tan liên tục tạo ra những pha đôi công tốc độ, sử dụng các cú giật bóng uy lực để tìm kiếm điểm số. Tay vợt Singapore giành chiến thắng 12-10 ở ván mở màn, nhưng Anh Tú nhanh chóng đáp trả bằng chiến thắng 11-6 trong ván thứ hai.

Anh Tú đã có một giải đấu rất thành công

Hai tay vợt tiếp tục thay nhau giành điểm khi Nicholas Tan thắng 11-6 ở ván 3, còn Anh Tú cân bằng tỷ số với chiến thắng 11-8 ở ván bốn.

Kịch bản giằng co tiếp diễn ở ván năm khi đại diện Singapore thắng 11-8, qua đó tạo lợi thế trước hai ván quyết định.

Trong thời điểm chịu áp lực, Nguyễn Anh Tú cho thấy bản lĩnh và sự bình tĩnh. Khả năng phòng thủ sát bàn hiệu quả giúp tay vợt Việt Nam hóa giải nhiều pha tấn công, buộc đối thủ mắc lỗi.

Anh Tú lần lượt thắng 11-6 và 11-7 ở hai ván cuối, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 4-3 để giành HCV đơn nam.

Đây là thành quả đáng ghi nhận với Anh Tú, bởi tại Giải vô địch Đông Nam Á 2024 ở Thái Lan, anh từng vào chung kết nhưng chỉ giành HCB. Lần trở lại này, tay vợt Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu đổi màu huy chương.

Trước đó, Anh Tú cùng đồng đội cũng giành HCV nội dung đồng đội nam sau chiến thắng trước chủ nhà Malaysia. Như vậy, anh khép lại giải đấu với cú đúp HCV, góp phần tạo dấu ấn cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam.