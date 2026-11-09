Nguyễn Anh Minh: Nhà vô địch tuyệt đối của Tiền Phong Golf Championship

Nguyễn Anh Minh là niềm tự hào của golf Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Từ chiến thắng bất ngờ đến kỷ lục 64 gậy

Năm 2021, Nguyễn Anh Minh (sinh năm 2007) là golfer trẻ nhất Tiền Phong Golf Championship. Ở tuổi 14, anh vượt qua hơn 200 golfer để đăng quang với 74 gậy (+2). Chiến thắng đến trong hoàn cảnh đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Anh Minh đã lâu không ra sân và chưa có dịp tập luyện ở Kings Course trước giải. Khi ấy, cậu bé tham dự vì muốn được thi đấu nhiều hơn để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Nếu chức vô địch đầu tiên gây bất ngờ, lần trở lại năm 2022 là màn khẳng định sức mạnh. Anh Minh đánh 64 gậy (-8), cải thiện thành tích của mình tới 10 gậy so với mùa trước. Bảy birdie, một eagle và chỉ một bogey giúp golfer sinh năm 2007 lập kỷ lục điểm số của giải và sân Kings Course. Anh cũng là người đầu tiên, cho đến nay là golfer duy nhất bảo vệ thành công ngôi vô địch Tiền Phong Golf Championship.

Nguyễn Anh Minh lần thứ 2 liên tiếp vô địch Tiền Phong Golf Championship.

Ở tuổi 15, Anh Minh vẫn là người "kiệm lời" trước ống kính. Sau khi nâng cúp lần thứ hai, cậu chỉ chia sẻ mình "rất vui và hài lòng" với kết quả. Trên sân, sự điềm tĩnh và những cú đánh chính xác mới là cách Anh Minh thể hiện mình.

Sau chức vô địch Tiền Phong Golf Championship đầu tiên vào năm 2021, Anh Minh giành thêm nhiều danh hiệu như chức Vô địch Quốc gia 2022, HCĐ cá nhân và HCB đồng đội SEA Games 2023, vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2023, vô địch giải đồng đội Bonallack Trophy 2023 và 2025, vô địch cá nhân và đồng đội Nomura cup 2024, HCB cá nhân và HCĐ đồng đội SEA Games 2025...

Golf đến với Anh Minh từ năm 7 tuổi qua một lần ra sân tập cùng bác. Ban đầu, cậu chưa thật sự yêu thích môn thể thao này, nhưng việc tập luyện đều đặn đã dần trở thành đam mê. Từ những ngày đầu ấy, Anh Minh trưởng thành vượt bậc qua các giải trẻ trong nước và quốc tế, để trở thành golfer số 1 nghiệp dư Việt Nam hiện nay.

Hành trình chinh phục golf đại học Mỹ

Hai năm gần đây, Anh Minh ghi nhiều dấu ấn trên các đấu trường lớn, với điểm nhấn là ngôi á quân US Junior Amateur Championship 2025. Mùa giải 2025/2026, Anh Minh gia nhập đội tuyển golf Đại học Oregon State và có năm đầu tiên nổi bật ở NCAA (Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ).

Anh giành chức vô địch cá nhân tại Bandon Dunes Collegiate, với vòng mở màn 61 gậy (-10), cân bằng kỷ lục điểm số tốt nhất của đội Oregon State ở NCAA. Sau đó, anh tiếp tục về nhì ở Giải vô địch West Coast Conference.

Thành tích này giúp Anh Minh được Hiệp hội Huấn luyện viên Golf Đại học Mỹ (GCAA) vinh danh trong đội hình tân binh tiêu biểu toàn quốc và nhận danh hiệu Tân binh xuất sắc nhất năm của West Coast Conference.

Phong độ cao cũng giúp Anh Minh được lựa chọn vào đội tuyển Quốc tế dự Arnold Palmer Cup 2026. Anh góp ba trận thắng, trong đó có chiến thắng 5&3 ở nội dung đấu đơn, trên hành trình giúp đội Quốc tế đánh bại tuyển Mỹ để lên ngôi vô địch. Cũng trong năm 2026, Anh Minh vươn lên hạng 24 thế giới trên bảng xếp hạng nghiệp dư WAGR, thứ hạng cao nhất sự nghiệp tính đến thời điểm đó.

Gần nhất tại Asiad 20, Anh Minh về khoác áo đội tuyển golf Quốc gia cạnh tranh với các golfer hàng đầu châu lục và thế giới. Anh đứng đồng hạng 17 nội dung cá nhân nam với tổng điểm -2, thành tích tốt nhất trong số các golfer nam Việt Nam.

Ở mùa giải 2026/2027, Anh Minh chuyển đến Đại học Arizona State và tiếp tục hành trình của mình tại NCAA. Từ hai chiếc cúp Tiền Phong khi còn là thiếu niên đến những mùa giải ở Mỹ, Anh Minh đã đi qua nhiều mốc son chói lọi của golf nghiệp dư.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Tiền Phong, Anh Minh xác định PGA Tour và các giải major là mục tiêu hàng đầu sau khi hoàn tất chặng đường đại học. Hành trình ấy còn dài, nhưng nhà vô địch 64 gậy năm nào của Tiền Phong Golf Championship giờ đã có một đích đến và mục tiêu rõ ràng - đưa golf Việt vươn tầm thế giới.