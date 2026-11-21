Ngày 21/11, TAND TPHCM cho biết sắp đưa ra xét xử 38 bị can trong đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng, với tổng khối lượng ma túy các loại lên tới hơn 128 kg. Các bị can bị truy tố về những tội danh gồm: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hai bị can Lâm Hoàng Tiến và Lý Bích Ngọc.

Theo cáo trạng, giữ vai trò đầu mối trong đường dây là Lý Bích Ngọc (SN 2001) và Lâm Hoàng Tiến (SN 1999, cùng ngụ TPHCM). Ngoài ra, nhiều mắt xích quan trọng khác bị truy tố gồm Lý Hùng Cường (SN 2005), Ngô Ngọc Yến Nhi (SN 2002), Nguyễn Quốc Thái (SN 2000), Hứa Hoàng Long (SN 1991), Phạm Thị Minh Thoa (SN 1994, ngụ Lâm Đồng), Nguyễn Giang Hoàng Sơn (SN 1995), Phạm Minh Hiền (SN 1986), Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1996), Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1996), Lê Huỳnh Đại (SN 1997) cùng 26 bị can khác.

Ngụy trang ma túy trong hàng hóa thông thường

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 2/2025 đến cuối tháng 4/2025, Ngọc và Tiến nhận chỉ đạo từ một người tên “Su Su” (chưa rõ lai lịch) thông qua các ứng dụng Signal, Telegram, Zangi và Messenger. Nhiệm vụ của hai bị can là nhận ma túy, cất giấu tại nơi ở, phân chia thành từng gói nhỏ rồi tổ chức giao cho khách.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, lập tài khoản mới sau vài chuyến hàng. Đặc biệt, khi đặt dịch vụ giao hàng công nghệ, chúng cố tình nhập sai một chữ số trong số điện thoại người nhận trên ứng dụng, nhưng ghi số điện thoại thật lên gói hàng để người giao liên hệ.

Ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức như túi cà phê, gói bánh kẹo, hộp giày, thùng xốp đựng trái cây hoặc hộp cơm. Với thủ đoạn này, các đối tượng lợi dụng hoạt động giao nhận hàng hóa thông thường để vận chuyển ma túy đến nhiều địa điểm tại TPHCM và các khu vực lân cận.

Khoảng 15 giờ ngày 25/4/2025, Công an TPHCM kiểm tra căn hộ của vợ chồng Nguyễn Quốc Thái và Ngô Ngọc Yến Nhi tại phường Long Bình, phát hiện lượng lớn ma túy cùng cân điện tử, máy hút chân không.

Mở rộng điều tra ngay trong tối cùng ngày, công an bắt quả tang Lý Hùng Cường (em ruột Ngọc) đang vận chuyển hai thùng carton chứa ma túy đi giao cho Nhi. Khám xét nơi ở của vợ chồng Ngọc - Tiến, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hàng chục thùng giấy, thùng xốp chứa lượng lớn ma túy.

Từ những đầu mối này, cơ quan điều tra lần theo các đơn hàng giao nhận, bóc gỡ nhiều nhánh mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

13/38 bị can đối diện mức án đến tử hình

Theo kết quả điều tra, Lý Bích Ngọc và Lâm Hoàng Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng cộng 128.407,7466 gam ma túy các loại. Lý Hùng Cường chịu trách nhiệm với 17.240,7766 gam; vợ chồng Ngô Ngọc Yến Nhi và Nguyễn Quốc Thái chịu trách nhiệm với 3.724,7866 gam; Hứa Hoàng Long chịu trách nhiệm với 1.783,0393 gam. Ma túy trong vụ án gồm nhiều chủng loại như Methamphetamine, Ketamine, Nimetazepam, MDMA và cần sa.

Hai bị can Ngô Ngọc Yến Nhi và Nguyễn Quốc Thái.

Trong quyết định truy tố, 13 bị can bị truy tố theo các khung hình phạt có mức án từ 20 năm tù, tù chung thân đến tử hình. 25 bị can còn lại bị truy tố về một hoặc hai tội danh trong nhóm tội mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy theo các Điều 249, 251 và 255 Bộ luật Hình sự.