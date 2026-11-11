Nguy kịch vì thói quen bệnh nhân tiểu đường thường mắc

Sốc nhiễm khuẩn nguy kịch

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đái tháo đường (tiểu đường) là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất, với tốc độ gia tăng đáng báo động.

Tại Việt Nam, có khoảng 8 triệu người mắc tiểu đường, nhưng tới 62,6% số trường hợp chưa được chẩn đoán, đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng. Đáng chú ý, bệnh tiểu đường đã trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trong các bệnh lý không lây nhiễm.

Mỗi ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận gần 2.000 lượt bệnh nhân, trong đó đa số là người mắc tiểu đường. Nhiều trường hợp được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đã xuất hiện biến chứng nặng (như thận, tim mạch, tăng huyết áp, tổn thương mắt, biến chứng bàn chân…) kéo theo chi phí điều trị tăng cao và kéo dài.

Bệnh nhân 55 tuổi mắc đái tháo đường nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nguy kịch do sợ tiêm insulin. Ảnh: BVCC

Tâm lý lo ngại tác dụng phụ của thuốc, sợ tiêm insulin và tự ý áp dụng các phương pháp điều trị truyền miệng chưa được kiểm chứng là những nguyên nhân khiến một số người bệnh tiểu đường không tuân thủ phác đồ điều trị.

Tình trạng trên có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Trường hợp ông T.V.H (55 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương là một cảnh báo đáng chú ý.

Ông H. mắc tiểu đường type 2 và tăng huyết áp khoảng 5 năm, kèm suy tuyến thượng thận do thuốc. Do tâm lý sợ tác dụng phụ của thuốc, sợ tiêm insulin, đồng thời nghe theo những phương pháp điều trị truyền miệng chưa được kiểm chứng, ông đã không duy trì phác đồ điều trị của bác sĩ.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đường huyết tăng cao, tăng áp lực thẩm thấu máu, kèm viêm mô tế bào dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.

Người bệnh được các bác sĩ Khoa Cấp cứu điều trị tích cực với kháng sinh liều cao, phổ rộng phối hợp, bổ sung dịch và điện giải, điều chỉnh cân bằng kiềm toan, kiểm soát đường huyết và huyết áp, tăng cường dinh dưỡng.

Hiện tại, ông H. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, ổn định các chức năng cơ quan và hạn chế nguy cơ xuất hiện các biến chứng lâu dài của bệnh đái tháo đường như bệnh võng mạc, bệnh thận và biến chứng tim mạch, mạch máu, trong đó có nguy cơ tắc mạch chi.

Cần tuân thủ phác đồ điều trị

BSCKI. Nguyễn Công Bình, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đây là một ca bệnh rất nặng, có diễn biến phức tạp do người bệnh không tuân thủ điều trị đái tháo đường trong thời gian dài.

“Nếu không được cấp cứu và điều trị tích cực, người bệnh có nguy cơ tử vong cao; trường hợp diễn biến nặng có thể dẫn đến tổn thương não, hôn mê và suy đa phú tạng. Hiện tại, ông H. đã qua tình trạng nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi sát và điều trị để phòng ngừa biến chứng", bác sĩ Bình cảnh báo.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị, không tự ý ngừng thuốc, giảm liều, đổi thuốc hoặc điều trị bằng các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Nếu lo ngại tác dụng phụ của thuốc hay việc tiêm insulin, người bệnh nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều chỉnh hợp lý.