Ngày 13/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phối hợp với chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cứu sống một nữ bệnh nhân 19 tuổi bị ngộ độc nặng, suy đa cơ quan.

Trước đó, ngày 23/9, bệnh nhân C.T.B.C được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng lơ mơ, khó thở, tụt huyết áp. Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy gan và tim bị tổn thương nghiêm trọng, trong đó có tổn thương cơ tim nặng, đe dọa tính mạng.

Theo thông tin từ người thân, bệnh nhân rơi vào tình trạng trên sau khi tự uống 20 viên Panadol Extra cùng khoảng 100ml nước rửa chén.

Trước diễn biến nguy hiểm của người bệnh, ê-kíp điều trị nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu, bao gồm thở máy, lọc máu hấp phụ, lọc máu liên tục và sử dụng acetylcysteine để giải độc. Bệnh nhân đồng thời được truyền một lượng lớn các chế phẩm máu nhằm hỗ trợ điều trị.

Nguy kịch sau khi uống 20 viên Panadol Extra và nước rửa chén. Ảnh: Xuân Ngọc.

Nhận định tình trạng bệnh nhân diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để thống nhất phương án điều trị.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật VA-ECMO nhằm hỗ trợ tạm thời chức năng tuần hoàn và hô hấp, tạo điều kiện cho cơ tim cùng các cơ quan bị tổn thương có thời gian phục hồi.

Sau 4 ngày được hỗ trợ bằng ECMO, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chức năng gan và tim phục hồi gần như bình thường. Sức khỏe của nữ bệnh nhân hiện cơ bản ổn định hơn, tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc.

Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai, từng bước làm chủ kỹ thuật ECMO nhằm nâng cao năng lực hồi sức cấp cứu, đáp ứng yêu cầu điều trị các trường hợp nguy kịch.