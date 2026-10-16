Nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt 60 nốt

Người phụ nữ 70 tuổi ở Phú Thọ rơi vào tình trạng sốc phản vệ độ III, khó thở và đau buốt dữ dội sau khi bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt khi làm vườn. Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Theo lời kể của bệnh nhân H.T.S., trú tại Minh Đài, Phú Thọ, sự việc xảy ra khi bà đang làm vườn và vô tình chạm phải tổ ong vò vẽ. Bị ong đốt ở nhiều vị trí trên cơ thể, bà xuất hiện những cơn đau buốt dữ dội kèm khó thở.

Gia đình lập tức đưa bà đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn để cấp cứu. Sau khi được xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân bị ong đốt.

Khi nhập viện, bà S. trong tình trạng tỉnh nhưng phản ứng chậm, vật vã, rét run, thở nhanh. Bệnh nhân biểu hiện rít thanh quản, phổi xuất hiện ran rít do co thắt, chỉ số SpO2 ở mức 90%. Huyết áp đo được là 180/90 mmHg. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bà bị phản vệ độ III do ong đốt, ở giờ thứ hai sau tai nạn.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc khẩn trương triển khai phác đồ điều trị phản vệ của Bộ Y tế, đồng thời theo dõi sát diễn biến để kiểm soát tình trạng bệnh và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Bệnh nhân được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và thiết lập đường truyền động mạch để theo dõi huyết áp liên tục, đánh giá huyết động trong quá trình điều trị. Bà cũng được tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván và tiếp tục chăm sóc, theo dõi tích cực.

Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sức khỏe bà S. dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện.