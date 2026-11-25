Quan sát xung quanh, ông nhận thấy một ô tô phủ bạt đỗ sát lề bên trái, một xe khác đỗ ngay dưới gầm cầu bên phải, khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông qua đây bị che khuất. Bức xúc, ông Hùng nói với người bạn đi cùng:

- Chiếc xe phủ bạt kia có lẽ đã đỗ ở đây nhiều ngày rồi ông ạ. Đỗ xe ngay dưới gầm cầu thế này rất nguy hiểm.

- Tôi cũng thường xuyên đi qua đây và thấy tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Đường dưới gầm cầu vốn hạn chế tầm nhìn, ô tô lại đỗ sát lối đi khiến người từ trong hầm chạy ra hay từ ngoài đi vào đều khó quan sát phương tiện phía đối diện - bạn ông Hùng đồng tình.

- Ô tô đỗ gần các lối lên xuống khiến người đi xe máy càng khó quan sát, xử lý tình huống. Chỉ cần một phương tiện bất ngờ xuất hiện là nguy cơ va chạm có thể xảy ra - ông Hùng lo ngại.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Hùng mong chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sớm kiểm tra khu vực hầm chui Phú Đô, làm rõ tình trạng ô tô thường xuyên đỗ hai bên đường để có biện pháp xử lý; đồng thời, cần ngăn chặn vi phạm tái diễn, bảo đảm tầm nhìn thông thoáng tại các lối lên xuống, góp phần giữ an toàn cho người tham gia giao thông.