Nguy hiểm rình rập từ ngậm dầu phun lửa ở Hà Nội

Một đứa trẻ tên T. ngậm dầu hỏa phun lửa để mưu sinh trên phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội)

Nhiều tháng nay, khi hoàng hôn buông xuống, giữa tiếng nói cười, xe cộ đan xen mùi thức ăn lan dọc tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), bất chợt thực khách phát hiện mùi dầu hỏa xen vào. Đó là dấu hiệu của những đứa trẻ chỉ mới 8-10 tuổi lần lượt xuất hiện giữa dòng người, mang theo dầu hỏa, lửa để bắt đầu một buổi tối mưu sinh kéo dài đến tận khuya.

Giữa con phố đông người và xe cộ, những đứa trẻ mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch. Trên tay mỗi đứa trẻ là một bình dầu hỏa khoảng 1,5 lít, một chiếc ca nhựa để nhận tiền từ thực khách cùng hai que đuốc phục vụ màn “biểu diễn”. Đi dọc các hàng quán sầm uất, khi bắt gặp những bàn tụ tập ăn uống đông người, một đứa trẻ dừng lại, hét lớn như ra hiệu thông báo rồi bắt đầu… “biểu diễn” khá thuần thục.

T., một đứa trẻ trong nhóm bắt đầu ngửa cổ ngụm một ít dầu hỏa mang theo mình, rồi phun thẳng lên chiếc que đã có lửa. Thế là ngọn lửa bùng lên. Những màn phun lửa với các động tác huơ que đuốc diễn ra ngay cạnh nơi thực khách đang dùng bữa. Không có sân khấu hay khoảng không gian riêng, màn “biểu diễn” diễn ra ngay giữa nhịp đi lại của tuyến phố.

Theo nhiều chuyên gia y tế, thổi lửa bằng dầu hỏa hay xăng là một công việc cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa nhiều nguy cơ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe lâu dài của người biểu diễn và cộng đồng. Ngậm dầu hoặc xăng phun lửa thường xuyên sẽ hủy hoại khoang miệng và hệ tiêu hóa; nguy cơ gây ung thư rất cao, đồng thời gây tổn thương hệ hô hấp. Vì thế cần được ngăn chặn kịp thời.

Mỗi màn biểu diễn chỉ kéo dài vài phút. Có khách dừng câu chuyện để theo dõi, có người lấy tiền đưa cho các em. Phần lớn số tiền những trẻ “làm xiếc” nhận được từ 10.000-20.000 đồng/ lượt, có trường hợp nhiều hơn, tùy khách cho. Theo quan sát của chúng tôi, nhóm của những đứa trẻ này có ít nhất ba người lần lượt xuất hiện trên các hàng quán; đứa trẻ này vừa rời một quán thì phía trước lại có đứa trẻ khác tiếp cận.

Trong số đó chúng tôi bắt gặp một đứa trẻ và cho biết “em 10 tuổi và đi mưu sinh cùng anh Hai”. Theo lời đứa trẻ, hai anh em họ không làm theo một nhóm cố định. Công việc này mới bắt đầu được vài tháng trở lại đây. Đứa trẻ tên T. cho hay trước khi ra Hà Nội “biểu diễn” kiếm tiền đã “làm xiếc” ở TP.HCM. Nhưng vì khó khăn quá bởi có nhiều người cùng làm nên đã rủ nhau ra Hà Nội.

Theo chân những đứa trẻ chúng tôi được biết, “địa bàn” hoạt động của “gánh xiếc” này không chỉ diễn ra ở phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết vào buổi tối, mà có thể bắt đầu từ khoảng 9h sáng, di chuyển qua những khu vực có đông hàng quán và người qua lại.

Đứa trẻ tên T. cho biết đã đi từ khu vực Tây Hồ xuống Nguyễn Văn Tuyết rồi tiếp tục tìm những nơi có nhiều khách để “biểu diễn”. Một ngày phải thu được một triệu đồng. Khi được hỏi vì sao phải kiếm số tiền lớn như vậy trong một ngày, T. trả lời hồn nhiên: “Phải kiếm đủ mới có tiền ăn”. Với T., một ngày đi làm “biểu diễn” cũng không có giờ kết thúc cố định, mà phụ thuộc vào số tiền kiếm được. Chúng tôi gặng hỏi T. và những đứa bạn đi “biểu diễn” cùng quê ở đâu, sao không đi học, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu rồi lặng lẽ bỏ đi.

Trong những ngày đêm theo dõi nhóm trẻ “làm xiếc” ngậm dầu hỏa phun lửa, chúng tôi nhận thấy chúng dường như không thay quần áo, vẫn chỉ chiếc áo cũ sờn. Sau nhiều giờ di chuyển và “biểu diễn”, T. và chúng bạn bắt đầu mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Ngồi tạm mép đường, chúng tôi hỏi T. ngậm dầu phun lửa qua nhiều ngày tháng như thế không sợ nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, cầm tờ 20 nghìn, T. cho hay “có sợ nhưng vẫn phải làm. Không làm thì đói”. Bình dầu hỏa vẫn được mang theo bên người T., những màn “biểu diễn” vẫn tiếp diễn trước các bàn ăn.

Anh Thọ (Cầu Giấy), một thực khách thường xuyên qua lại phố Nguyễn Văn Tuyết, cho biết đã nhiều lần bắt gặp những đứa trẻ “biểu diễn” ngậm dầu hỏa thổi để nhận tiền. Điều khiến anh chú ý là độ tuổi của những người đang thực hiện công việc này. “Các em còn nhỏ quá mà đã phải đi từng hàng quán để kiếm tiền”, anh Thọ chia sẻ.

Một hộ kinh doanh tại số 155 Nguyễn Văn Tuyết cho biết, hoạt động “biểu diễn” ngậm dầu thổi lửa để nhận tiền đã xuất hiện tại khu vực này gần năm nay. Trước đây người “biểu diễn” chủ yếu là người lớn, còn thời gian gần đây trẻ em xuất hiện nhiều hơn. Cũng theo hộ kinh doanh này, trước đây hình thức ngậm dầu thổi lửa, biểu diễn trên đường phố bằng loa kéo xuất hiện khá nhiều tại TP.HCM, nhưng nay lại chuyển ra Hà Nội.

Được biết, nhận thấy nguy cơ gây cháy nổ, có thời điểm lực lượng chức năng đã nhắc nhở, giải tán nhưng chỉ được thời gian, “gánh xiếc” này lại xuất hiện. Chị Nguyễn Thị Tơ, một thực khách quen thuộc ở phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết than thở: “Nghề này rất nguy hiểm không chỉ đối với sức khỏe mà còn gây nguy cơ cháy nổ rất cao, ảnh hưởng đến cộng đồng. Vì thế chính quyền địa phương cần kiên quyết kiểm tra, ngăn chặn”.