Nguy hiểm rình rập đe dọa trẻ Việt Nam từ nhà ra ngõ

Chỉ trong vòng một tuần, đã có nhiều vụ bạo hành, bắt cóc và sát hại trẻ nhỏ được đưa lên mặt báo, khiến dư luận bàng hoàng, vừa lo sợ vừa phẫn nộ. Làm sao để bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ khi bất trắc có nguy cơ rình rập các em ngay cả trong chính ngôi nhà của mình hay ở trường mầm non đang theo học?

Bảo mẫu lớp mẫu giáo Mầm Xanh bạo hành trẻ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã chỉ đạo, yêu cầu giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT thành phố đến tận cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (đường HT5, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) để kiểm tra, phối hợp các ban ngành để xử lý vụ việc bảo mẫu ở đây đánh đập, hành hạ dã man trẻ em.

Trưởng phòng GD&ĐT quận 12, ông Khưu Mạnh Hùng đã xác nhận sự việc có trẻ mầm non bị bạo hành. Các bé bị bạo hành là con của các công nhân, người lao động nghèo ở quận 12, trong độ tuổi từ 2-5 tuổi.

Bà Phạm Thị Mỹ Linh đánh hai bé gái ở khu tắm rửa. Ảnh: cắt từ clip của báo Tuổi Trẻ

Báo Tuổi Trẻ đã đăng tải một phóng sự ghi nhận tình hình học sinh mầm non Mầm Xanh bị bảo mẫu hành hạ, đánh đập, đe dọa các em nhỏ vào ngày 26/11. Theo như phản ánh trên báo chí, nhiều em nhỏ được bố mẹ gửi tại lớp mầm non Mầm Xanh (TP.HCM) đã bị các bảo mẫu dùng bình nhựa đánh mạnh, liên tiếp vào đầu, đạp chân vào người, bị vả miệng nhiều lần...

Một phụ huynh có con bị bạo hành chia sẻ với báo Tuổi Trẻ rằng, khi xem video trên báo, anh đã rất ức chế và đau đớn vô cùng khi đứa con xác nhận lại một lần nữa rằng nó bị cô giáo đánh rất nhiều. Nhiều phụ huynh khác cũng tỏ ra bức xúc vì đứa con họ chăm chút, thương yêu, nâng niu khi đến trường lại bị các cô đánh cho thâm tím cả người.

Hiện nay, cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đã bị đình chỉ hoạt động và sẽ bị chính quyền quận 12 rút giấy phép. Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm của lớp Mầm Xanh: Hai cô bảo mẫu không có chứng chỉ bồi dưỡng dành cho bảo mẫu như quy định; mặc dù là lớp mẫu giáo nhưng nhận cả trẻ dưới ba tuổi.

Công an quận 12 đã bắt giam chủ cơ sở mầm non tư thục là Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, ở quận 12, TP.HCM) và khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội hành vi “hành hạ người khác” theo Khoarn 2, Điều 110, Bộ luật Hình sự. Bà Linh đã thừa nhận các hành vi dùng tay chân, muôi múc canh, can nhựa, cây lau nhà, thậm chí là dao... để hành hạ, đánh đập, đe dọa để các cháu sợ và nghe lời.

Công an quận 12 dũng đang tiếp tục xác minh nơi cư trú của 2 bảo mẫu Quỳnh, Đào xuất hiện trong clip để xử lý theo pháp luật.

Báo Pháp luật cho biết, qua thăm khám sức khỏe, hầu hết trẻ được gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh có biểu hiện sợ sệt, quấy khóc, mất ngủ về đêm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, vụ việc xảy ra trước tiên là do công tác quản lý ở cấp phường xã và phòng giáo dục chưa chặt chẽ. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt hoạt động của các nhóm lớp, đồng thời xem xét lại việc cấp phép cho các cơ sở giáo dục đã đúng quy định chưa, bà Nghĩa nói.

Giúp việc “tung hứng” bé gái gần 2 tháng tuổi

Bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, trú tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định), giúp việc đã đánh đập, “tung hứng” bé N gần 2 tháng tuổi đã bị công an TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) khởi tố vì hành vi hành hạ người khác.

Bà Hàn liên tục đánh vào người, tát mặt và tung cháu N lên. Ảnh cắt từ video

Tại cơ quan công an, bà Hàn đã thừa nhận hành vi đánh nhiều lần vào đầu, gáy, người, tát mặt, bóp miệng, hất và tung bé N lên như 3 đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội. Đây là những đoạn video trích xuất từ camera theo dõi trong nhà. Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong hai ngày 20, 21/11.

Bà Hàn phân trần, do cháu N khóc mãi dỗ không được nên bà Hàn mất bình tĩnh, đã đánh cháu. Bà khai nhận, trong ngày 20/11 đã 2 lần đánh cháu N, vào sáng và chiều. Buổi chiều ngày 22/11, bà Hàn cũng nhiều lần tung cháu N lên.

Chị P (mẹ cháu N, sống ở phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) cho biết, gia đình chị thuê bà Hàn qua trung tâm môi giới việc làm. Bà Hàn mới ở với gia đình chị được 2 tháng, làm giúp vệc và chăm sóc cháu N khi vợ chồng chị P vắng nhà.

Thời gian gần đây, khi mấy lần bắt gặp mặt con đỏ ngầy, khóc vật vã, thì chị P mới sinh nghi và lắp camera theo dõi trong nhà. Đến khi nhìn tận mắt clip ghi lại những hành động mà bà Hàn làm với đứa con còn đỏ hỏn của mình, chị P mới “ngã ngửa” và sốc. Sinh con được 1 tháng 17 ngày thì chị P phát hiện được hành vi vô nhân tính mà bà Hàn gây ra cho con mình. Cứ khi nào chị P ra khỏi nhà, bà giúp việc lại tra tấn cháu N. “Con mình mới gần 2 tháng mà bà ấy bạo hành hạ dã man quá” – chị P nói.

Sau đó, gia đình chị P đã trình báo vụ việc tới chính quyền địa phương.

Cướp bé gái 20 ngày tuổi trên tay người nhà rồi sát hại dã man

Phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) những ngày này gần như bị xáo trộn, chìm trong không khí ảm đạm vì vụ bắt cóc táo tợn và sát hại dã man bé gái 20 ngày tuổi, con của vợ chồng chị Phạm Thị Thanh Huyền (38 tuổi) và anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi).

Chuyện bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc và sát hại khiến nhiều người dân bàng hoàng. Ảnh: Dantri

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 25/11, một đôi nam nữ đã chạy xe máy tay ga, xông vào ngôi nhà của vợ chồng anh Thuận ở khu 1 (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), khống chế bà nội, giằng lấy cháu bé trên tay bà rồi lên xe máy bỏ trốn. Đối tượng nam giới đã dùng dao đe dọa, còn đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân rồi đẩy bà ra ngoài cổng, cướp cháu bé.

Thời điểm đó, anh Thuận đi đón đứa con lớn ở trường, còn chị Huyền nấu ăn trong nhà bếp. Phát hiện đứa con vừa sinh bị bắt cóc, chị Huyền chỉ kịp lao ra đường hét to: “Con tôi bị bắt cóc mất rồi”. Đôi nam nữ phóng xe bỏ trốn trước sự chứng kiến của nhiều người hàng xóm.

Ông Thanh (phụ tách bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơm) cho biết, sáng ngày 27/11, khi xe thu gom rác về bãi đang hoạt động thì bất ngờ máy xúc gặp trục trặc và hư hỏng. Ông Thanh đã cho máy xúc tạm dừng để mang đi sửa chữa, chiều làm tiếp. Trong lúc này, bà Thơm đi lượm rác ở bãi thì thấy một bao tải buộc đầu và kéo xuống. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Thơm dùng dao cắt dây buộc miệng bao tải và kinh hãi phát hiện ra một thi thể trẻ sơ sinh. Trên bao tải có dòng chữ tên Thuận và một dãy số điện thoại. Bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh cách nhà 10km.

Chiều cùng ngày, vợ chồng anh Thuận đã nhận dạng con tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nhưng theo quy định, lực lượng này vẫn phải giám định ADN và tìm nguyên nhân cái chết để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ.

Báo Dân Trí cho biết, chiều hôm nay (28/11), một tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự (CSHS) đã lên đường vào Thanh Hóa phối hợp với cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa tham gia phá án.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên (Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nghi phạm của vụ án đã được xác định và đang được tiếp tục làm rõ thêm. “Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau. Hiện danh tính cụ thể chưa thể công bố được”, ông Xuyên nói.

Cơ quan công an đang dựng lại hiện trường vụ án. Ông Xuyên cho biết, sáng mai (29/11), Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức thông tin về vụ việc.

Theo luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), đôi nam nữ bắt cóc và sát hại cháu bé 20 ngày tuổi đã vi phạm điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội “Giết người”. Các tình tiết tăng nặng trong trường hợp này gồm: giết trẻ em, thực hiện tội một cách man rợ, có tổ chức và nhiều khả năng có động cơ đê hèn, thì khả năng các đối tượng sẽ bị phạt tù 10-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bé trai 6 tuổi đi mua bánh, bị bảo vệ dân phố sát hại

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Minh Hòa/Tuổi Trẻ

Trưa ngày 26/11, bé N.H.V.Kh. (6 tuổi, sống ở đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM) đi bộ ra cửa tiệm hóa gần nhà để mua bánh, thì bất ngờ bị bảo vệ dân phố Hoàng Nhất Giang khống chế và dùng một con dao nhỏ (loại dao giống dao cạo râu trong tiệm cắt tóc) cứa vào cổ. Bé Kh. rướn chạy được mấy bước thì nằm gục và tử vong bên đường. Sau khi gây án, Giang cầm dao trở lại chốt dân phố trên đường Trịnh Đình Trọng (bên kia đường, mé đối diện cửa hàng tạp hóa số 96 Trịnh Đình Trọng nơi Giang nhìn thấy bé Kh.) và đóng cửa lại.

Ngay trong tối cùng ngày, công an quận Tân Phú đã bắt khẩn cấp Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ phường 5, quận 11). Công an quận Tân Phú cho biết, Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt nhiều năm qua. Khi biết bệnh sử của bảo vệ khu dân phố, người dân đã rất ngỡ ngàng và không tin được người ta lại “cho một người tâm thần đi làm bảo vệ an ninh cho khu phố”. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

