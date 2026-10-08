Nguy cơ xung đột Trung Đông mở rộng sang những mặt trận mới

Theo tạp chí nổi tiếng “The Atlantic” của Mỹ, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công Iran có thể được thực hiện trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Trong khi đó, Tehran tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/10 tuyên bố nước này sẵn sàng đạt một thỏa thuận “cân bằng và công bằng” nhằm chấm dứt xung đột nếu các quyền và lợi ích của Iran được bảo đảm.

Washington và Tehran vẫn duy trì tiếp xúc gián tiếp thông qua trung gian, song còn bất đồng về điều kiện ngừng bắn, việc Mỹ duy trì phong tỏa và vấn đề mở lại eo biển Hormuz.

Cùng với mặt trận Iran, Yemen đang nổi lên thành một điểm nóng mới. Houthi tiếp tục sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công các mục tiêu của lực lượng đối địch và Saudi Arabia, trong khi Riyadh hậu thuẫn chiến dịch trên bộ nhằm giành lại những khu vực chiến lược, đặc biệt dọc Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.

Đáng chú ý, quy mô can dự của các nước bên ngoài Yemen đang có xu hướng gia tăng. Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tăng cường phối hợp trong khuôn khổ thỏa thuận phòng thủ chung, với Ankara và Islamabad hỗ trợ một số hoạt động quân sự và trinh sát.