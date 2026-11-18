Xử lý hình sự nhiều vụ việc

Cuối tháng 9/2026, người dùng mạng xã hội xôn xao câu chuyện xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (tỉnh Phú Thọ) khi một nhóm người nhà của bệnh nhân N.T.N.A (SN 1999, trú tại xã Hợp Lý, Phú Thọ) có hành vi livestream (phát sóng trực tiếp) gây rối trật tự công cộng.

Vụ livestream gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Lạc Việt, Phú Thọ. Ảnh: Công an Phú Thọ cung cấp.

Vụ việc xuất phát sau khi N.A nói với người nhà rằng cô mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa A đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra thì kết quả xác định cô không có thai.

Tuy nhiên, A lại nói với gia đình rằng ngày 16/9, khi đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để khám, A nghe bác sĩ nói thai bị dị tật nên phải bỏ. Tin những lời con gái nói là thật, ông N.K.H (bố của A) cùng người nhà kéo đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Tại bệnh viện, ông H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream. Trong clip phát trực tiếp, các đối tượng chửi bới, gây mất trật tự công cộng và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Điều đáng nói, nội dung livestream thu hút rất nhiều người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ. Hậu quả, gây ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện khi mà nơi đây có nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên đang làm việc.

Sau khi nhận tin báo và tổ chức điều tra, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố ông H và 5 bị can khác về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tại Ninh Bình, ngày 11/10, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này khởi tố bị can và bắt tạm giam N.V.Th (SN 1989, trú tại phường Tây Hoa Lư) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 28/9, Th đến trước nhà hàng Cường Dê và sử dụng điện thoại để livestream trên mạng xã hội, dùng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và khiêu khích ông Dương Văn Hưng (nhân viên bảo vệ của nhà hàng).

Cơ quan công an xác định, những lời nói, hành vi của Th trong phiên livestream mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự của công dân.

Các hình ảnh, video liên quan tiếp tục được Th đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Nguy cơ xâm phạm đến quyền riêng tư

Hai vụ án hình sự nêu trên chỉ là ví dụ trong nhiều vụ việc gây hậu quả ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nơi công cộng xảy ra thời gian gần đây.

Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), các vụ việc livestream hay phát tán clip liên quan đến người khác ở nơi công cộng luôn tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm đến quyền riêng tư trên không gian mạng.

Dù là livestream hay video ghi lại cảnh nhiều người xô xát, khi bị phát tán trên mạng xã hội, dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm của những người liên quan có nguy cơ bị chia sẻ rộng rãi. Hậu quả, họ có thể bị tổn thương về tâm lý, danh dự và nhân phẩm.

Ở góc độ pháp lý, theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội), pháp luật hiện hành không cấm tuyệt đối hành vi ghi âm, ghi hình sự việc mà mình chứng kiến, nhất là những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật với mục đích lưu giữ tài liệu, chứng cứ để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa ghi hình nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân với việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để công khai, xúc phạm hoặc tạo áp lực dư luận.

Theo luật sư, pháp luật hiện đã áp dụng nhiều quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và đời sống riêng tư. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ những trường hợp pháp luật quy định.

"Kể cả trong trường hợp một người có hành vi bị xã hội đánh giá không tốt, họ vẫn có quyền được bảo vệ hình ảnh, danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư", luật sư phân tích.

Cổ súy vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm

Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh thêm, nhiều người dùng các nền tảng mạng xã hội phổ biến để livestream (TikTok, Facebook…) thường lầm tưởng livestream chỉ là hành vi của cá nhân trên không gian mạng.

Tuy nhiên, xét ở góc độ pháp lý hình sự, hành vi livestream các vụ việc vi phạm có thể bị xử lý nghiêm.

Luật sư lý giải, không gian mạng là nơi công cộng có tính chất đặc biệt. Trong trường hợp ai đó sử dụng tài khoản cá nhân để livestream hành vi vi phạm pháp luật (đua xe, chửi bới, đánh nhau, tụ tập gây mất an ninh trật tự…) lên các nền tảng mạng xã hội, khi có hàng nghìn hay thậm chí hàng triệu người theo dõi, thì hành vi đó đã trực tiếp được phát tán, lan truyền rộng rãi.

Đáng lưu ý, hành động quay clip hay livestream kèm theo lời lẽ cổ vũ, tương tác, kích động người khác thực hiện hành vi vi phạm có thể bị coi là đồng phạm với vai trò giúp sức hoặc xúi giục.

Trong một số vụ việc, những clip livestream còn tạo ra làn sóng tiêu cực, cổ súy một bộ phận giới trẻ bắt chước. Điều này có thể là một trong những căn cứ để các cơ quan chức năng xem xét xử lý hình sự.

Đưa ra khuyến cáo, một cán bộ Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, các chủ tài khoản mạng xã hội, nhất là thanh thiếu niên không nên lợi dụng việc quay phim, livestream các vụ việc tụ tập đông người, đánh nhau, tụ tập đua xe… để câu view, tăng lượt tương tác. Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng clip, livestream để chia sẻ, phát tán nội dung cổ súy bạo lực hay những nội dung chưa được kiểm chứng. Người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải thông tin, nhất là liên quan đến hình ảnh cá nhân, danh dự, nhân phẩm của người khác. Khi phát hiện nơi công cộng có vụ việc tụ tập đông người hoặc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự, người dân cần chủ động rời khỏi hiện trường, kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được xử lý.