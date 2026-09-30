Nguy cơ tổn thương phổi, tim mạch và thần kinh khi dùng thuốc lá điện tử

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, dù đã có nhiều khuyến cáo về tác hại đối với sức khỏe của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng), tuy nhiên, tình trạng này vẫn có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ.

Đáng chú ý, tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bị ngộ độc sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Các trường hợp nhập viện với các biểu hiện như kích thích, tăng cường ảo giác, tăng huyết áp, chóng mặt, yếu cơ, suy tim, suy thận… Trong đó, điển hình là trường hợp bệnh nhân nam, 17 tuổi, nhập viện trong tình trạng kích thích, co giật và hôn mê sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.

Bệnh nhân tổn thương phổi nặng do dùng thuốc lá điện tử, được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, điểm đáng lưu ý của bệnh nhân này so với tất cả các bệnh nhân khác là có suy thận xuất hiện rất sớm, tiến triển nhanh dẫn tới phải lọc máu. Đây là tình trạng suy thận trực tiếp do các chất độc trong thuốc lá điện tử gây ra.

Khi tỉnh lại, bệnh nhân cho biết bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ năm 13 tuổi. Đến năm 14 tuổi hút thêm thuốc lá điếu và kể từ đó hút đồng thời cả hai loại.

BS Nguyên cho biết, khi kiểm tra kỹ chức năng phổi của bệnh nhân, kết quả cho thấy có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nặng. Đây là tình trạng rất giống với căn bệnh phổi tắc nghiẽn mạn tính, gặp ở tất cả các bệnh nhân nghiện thuốc lá, thuốc lào nhiều năm. Tình trạng này là giai đoạn cuối của bệnh phổi, ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe của bệnh nhân và đang là gánh nặng với hệ thống y tế.

Nhiều hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, thuốc lá điện tử là một hỗn hợp các hóa chất nhân tạo tổng hợp, bao gồm nicotine, hóa chất phụ gia, hóa chất hương liệu và các ma túy tổng hợp thế hệ mới.

Thuốc lá nung nóng là dạng lai giữa thuốc lá điện tử và thuốc lá cũ (thuốc lá điếu, thuốc lào, shisha). Đây là sự biến tướng, gia tăng về số lượng và đa dạng hóa các sản phẩm độc hại trong đời sống, thay đổi các cách thức (hình thức, hương vị, quảng cáo,...) để thu hút, lôi kéo thêm nhiều người mua và sử dụng.

Nhiều hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe khi dùng thuốc lá điện tử. Ảnh minh họa.

Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, điểm mấu chốt là tất cả các loại thuốc lá thế hệ mới đều có chứa chất gây nghiện nicotine. Bên cạnh đó, nhiều loại thuốc lá điện tử và một số loại thuốc lá nung nóng cũng chứa các loại ma túy khác như cần sa, ma túy tổng hợp. Do có chất gây nghiện nên dù chỉ hút một lần cũng dễ dàng dùng tiếp và nhanh chóng tăng dần liều lượng và hút nhiều hơn.

Về tác hại của nicotine, BS Nguyên nhấn mạnh, nicotine là chất độc và chất gây nghiện mạnh. Nicotine độc với toàn bộ các cơ quan của cơ thể. Nicotine có độc tính cao nên đã được con người dùng làm hóa chất trừ sâu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và môi trường nên các nước đã không sử dụng nicotine làm hóa chất trừ sâu và thay thế bằng các chất khác.

Các chuyên gia đã từng cảnh báo, nicotine đã được chứng minh làm suy yếu sự trưởng thành não bộ của thanh thiếu niên kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đó là nghiện, rối loạn nhận thức và cảm xúc, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần.

Bên cạnh đó, phơi nhiễm nicotine cũng đặc biệt gây hại cho sức khỏe bà mẹ và bào thai trong thời kì thai nghén, gây ra đẻ non, thai chết lưu, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Khói thuốc lá thế hệ mới còn chứa các chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư thanh quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ, xuất huyết não, ung thư dạ dày… ở người sử dụng.

Ngoài ra, theo các bác sĩ, đến nay cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng các chất hóa học trong khói của thuốc lá điện tử còn bám vào sofa, rèm cửa, giường, chăn, ga, quần áo, trên bề mặt vật dụng có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.