Nguy cơ tiềm ẩn từ giá đỡ điện thoại trên ô tô khiến pin và camera iPhone xuống cấp

Giá đỡ điện thoại trên ô tô là giải pháp quen thuộc giúp người lái thuận tiện theo dõi chỉ dẫn bản đồ, nghe nhạc hoặc nạp năng lượng cho thiết bị trên các dòng xe chưa hỗ trợ Apple CarPlay hay Android Auto. Dù vậy, các rung động cơ học kéo dài cùng hiện tượng tích tụ nhiệt độ trong khoang lái có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của camera và viên pin bên trong iPhone.

Rung chấn cơ học đe dọa hệ thống chống rung OIS

Các dòng smartphone hiện đại thường tích hợp cụm cảm biến chống rung quang học (OIS) đi kèm cơ chế lấy nét tự động. Hệ thống này vận hành nhờ các linh kiện cơ điện siêu nhỏ có khả năng dịch chuyển linh hoạt để triệt tiêu dao động khi chụp ảnh hoặc quay video.

Khi chịu tác động bởi các rung động liên tục hoặc chấn động mạnh từ khung gầm truyền lên mặt táp-lô, các chi tiết cơ học này có nguy cơ bị lệch chuẩn hoặc suy giảm chức năng. Apple từng đưa ra khuyến cáo đối với người dùng về việc không nên gắn trực tiếp iPhone lên tay lái xe máy có động cơ công suất lớn. Dù tần số rung trên ô tô thường thấp hơn xe máy, nguy cơ vẫn tồn tại trên những phương tiện có độ rung truyền mạnh lên khu vực bảng điều khiển.

Tác động nhiệt dưới kính chắn gió làm suy giảm pin lithium-ion

Vị trí lắp giá đỡ cũng là yếu tố kỹ thuật mang tính quyết định đến tuổi thọ phần cứng. Vùng bảng điều khiển nằm sát kính chắn gió phía trước là nơi hấp thụ lượng nhiệt bức xạ rất lớn từ ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào khoang lái.

Apple cảnh báo việc sạc iPhone trong điều kiện môi trường có nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C có thể làm suy giảm dung lượng tối đa của pin lithium-ion vĩnh viễn. Việc gắn máy cố định tại khu vực này trong những ngày thời tiết nắng gắt kết hợp quá trình sạc khiến linh kiện nhanh chóng bị quá nhiệt.

Áp lực từ đa tác vụ và công nghệ sạc không dây

Khi di chuyển, người dùng thường kích hoạt đồng thời nhiều tính năng tiêu tốn tài nguyên như định vị GPS liên tục, truyền dữ liệu mạng 4G/5G, mở màn hình ở độ sáng cao và phát âm thanh. Việc xử lý đồng thời chuỗi tác vụ nặng này tự thân đã sinh ra lượng nhiệt đáng kể từ vi xử lý.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các loại giá đỡ tích hợp sạc không dây làm nhiệt lượng tăng nhanh hơn do hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp hơn so với việc dùng cáp sạc trực tiếp. Sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường, đa tác vụ nặng và quá trình sạc không dây kéo dài làm gia tăng áp lực lên hệ thống phần cứng.

Giải pháp hạn chế rủi ro cho thiết bị khi lái xe

Để bảo vệ các linh kiện nhạy cảm bên trong iPhone, người dùng có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật sau:

Ưu tiên trang bị các loại giá đỡ điện thoại có cơ chế giảm chấn hoặc lớp lót hấp thụ chấn động nhằm cách ly rung chấn từ thân xe.

Bố trí vị trí gắn máy tại các khu vực thông thoáng hơn, ví dụ kẹp tại cửa gió điều hòa nhằm hỗ trợ tản nhiệt, nhưng cần đảm bảo không cản trở góc quan sát khi vận hành xe.

Tránh sạc không dây khi khoang xe đang có nhiệt độ cao; thay vào đó nên sử dụng cáp sạc tiêu chuẩn.

Tận dụng kết nối Apple CarPlay hiển thị trên màn hình trung tâm nhằm hạn chế việc phải treo thiết bị bên ngoài khi xe đang chạy.