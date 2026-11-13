Nguy cơ thất thu thuế từ việc doanh nghiệp có 'hai báo cáo tài chính'

Sáng 13-11, các đại biểu (ĐB) thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Theo ĐB Phạm Trọng Nhân (Đoàn TPHCM), một doanh nghiệp, trong cùng một năm, có thể có một bản báo cáo cho cơ quan thuế và một bản khác cho ngân hàng, trong khi Luật Kế toán đã cấm.

Ngân hàng chỉ nhận báo cáo từ tay doanh nghiệp, không tra được bản đã nộp thuế, đồng thời chưa có quy định buộc hai bản báo cáo được đối chiếu. Hệ lụy nằm ở cả hai đầu. Với cơ quan thuế, doanh nghiệp báo lãi ít, có khi báo lỗ. Với ngân hàng, cũng doanh nghiệp đó lại khỏe mạnh để vay được nhiều. Ngân sách thất thu ở đầu này, nợ xấu tích tụ ở đầu kia. Có tình trạng doanh nghiệp chạy song song hai hệ thống sổ...

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn TPHCM) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QUANG PHÚC

Do đó, ĐB tán thành dự thảo nới lỏng điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, bỏ đăng ký hành nghề, nhưng đề nghị mỗi bản báo cáo tài chính phải có người ký tên; nghiêm cấm sản xuất, cung cấp phần mềm kế toán cho xóa, sửa số liệu đã ghi sổ mà không lưu dấu vết, cấm phần mềm chạy song song hai bộ sổ cho cùng một kỳ báo cáo tài chính.

Đại biểu Vũ Hồng Quân (Đoàn Gia Lai) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Vũ Hồng Quân (Đoàn Gia Lai) cũng nêu, một khoản chi ghi sai, một sai lệch không được phát hiện có thể ảnh hưởng tới giá thành, kết quả kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. ĐB đề nghị có chế tài xử lý nghiêm những người thông đồng làm sai lệch số liệu.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) đề nghị cân nhắc việc cho cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán, thay vào đó là tổ chức hoặc hộ kinh doanh. Nếu cho cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán thì phải quy định rõ ràng, chặt chẽ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, nhu cầu về dịch vụ, cung cấp dịch vụ kế toán đang có xu hướng tăng cao. Hiện cả nước có khoảng 1,08 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 12.500 doanh nghiệp đang thuê kế toán, kiểm toán.

Việt Nam đang có 2.500 kế toán viên có chứng chỉ hành nghề nhưng chỉ có hơn 500 người làm dịch vụ, cung cấp dịch vụ kế toán. Theo quy định hiện hành, có 129 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, 118 doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán. Do đó, dự thảo cụ thể hóa điều kiện để cho kế toán có đủ năng lực được cung cấp dịch vụ kế toán, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 13-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng cam kết rà soát để đảm bảo luật ra đời khả thi nhất, cung cấp được chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết thêm, năng lực quản trị của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay so với mặt bằng chung của khu vực là thấp. Do đó, yêu cầu nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp trong thời gian tới rất cấp thiết, trong đó có công tác về kế toán, kiểm toán nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp công khai, minh bạch, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế.