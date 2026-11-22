Ngày 22/11, Skeyes, công ty chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ điều hành bay của Bỉ, thông báo không thể duy trì hoạt động kiểm soát không lưu bình thường tại các sân bay và không phận trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ ngày 23/11 giờ địa phương (tức từ 13 giờ ngày 23/11 đến 2 giờ ngày 24/11 theo giờ Việt Nam).

Theo công ty, số lượng nhân viên dự kiến làm việc không đủ để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không thông thường, chỉ các dịch vụ tối thiểu phục vụ tình huống khẩn cấp và những chuyến bay có yêu cầu an toàn đặc biệt vẫn được duy trì.

Làn sóng đình công nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ liên bang diễn ra trong bối cảnh các nghiệp đoàn tại Bỉ liên tục phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu của Chính phủ do Thủ tướng Bart De Wever đứng đầu, nhằm tiết kiệm 10 tỷ euro trong những năm tới để giảm thâm hụt ngân sách. Ba nghiệp đoàn lớn nhất nước này đã kêu gọi tổ chức biểu tình trên toàn quốc tại thủ đô Brussels ngày 23/11.