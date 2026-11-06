Nguy cơ tai nạn từ xe cũ nát, xe tự chế

Trong ngày 6/11, các lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 980 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 364 bộ kèm theo di vật.