Nguy cơ tai nạn từ xe cũ nát, xe tự chế
Vì mưu sinh, không ít người dân vẫn sử dụng xe máy cũ nát, tự ý cải tạo để kéo theo xe chở hàng hoặc vận chuyển hàng hóa cồng kềnh. Những phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho cả người điều khiển và những người cùng lưu thông. Dù lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý, nhưng vi phạm vẫn chưa chấm dứt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguy-co-tai-nan-tu-xe-cu-nat-xe-tu-che-246261106181122916.htm